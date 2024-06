Conoce cómo actualizar tus documentos de la SEE si cambiaste de identidad de género

Morelia, Michoacán, a 22 de junio de 2024.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) hace un llamado a las personas que han cambiado de identidad de género para que actualicen también su documentación académica y tengan sus certificados con el nuevo nombre, para lo cual habrá un módulo de información la tarde de este sábado en la plaza Benito Juárez del Centro Histórico de Morelia, en el marco de la marcha del orgullo LGBTTTIQ+.



La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, reitera la importancia de contar con su nueva documentación al cambiar de identidad de género, pues si no se realiza, documentos como la cédula profesional o certificados educativos podrían generar irregularidades al momento de presentarlos para algún trámite.



Este proceso da inicio en el departamento Jurídico de la SEE, sin embargo, previamente se tuvieron que actualizar el acta de nacimiento, CURP e INE, pues es necesario presentar ambas versiones de los documentos para el cambio en Control Escolar.



La persona interesada deberá acudir personalmente al departamento de Enlace Jurídico o a su Unidad Regional para pedir la solicitud de cambio de identidad de género, llevar los documentos previamente mencionados y esperar la compulsa.



Una vez que la información es cotejada y avalada por el Enlace Jurídico, se manda al área de Control Escolar para que se haga el ajuste y quede listo el duplicado de los certificados, lo que tarda entre 10 y 15 días hábiles.