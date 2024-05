Con trámites digitales SEE combate corrupción y fomenta la transparencia

Morelia, Michoacán, 21 de mayo de 2024.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) implementa el nuevo sistema de Gobierno Digital que se trabajó de la mano con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), como una iniciativa diseñada para combatir la corrupción y fomentar la transparencia al realizar trámites administrativos del sector.



En la necesidad de maestras y maestros de una gestión transparente a la hora de hacer sus trámites al interior de la SEE, es que la dependencia estatal ha adoptado este enfoque digital para asegurar que los procesos sean más eficientes, sencillos y sin filas para todos los docentes y trabajadores; avanzando así con el reordenamiento administrativo.



#SEEDigital, a través de la plataforma dti.see.michoacan.gob.mx, disminuye significativamente las prácticas corruptas con la digitalización de más de 20 trámites y servicios, brindando un acceso más fácil y rápido, eliminando intermediarios.



La implementación del Gobierno Digital es un paso fundamental hacia una Secretaría más eficiente y honesta, por lo que la SEE hace un llamado a toda la comunidad educativa a utilizar estas nuevas herramientas que marcan un antes y un después en el sector educativo de Michoacán.