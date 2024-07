Con justicia y sin palancas asignación de campos clínicos a estudiantes del área de la Salud: Rectora

Morelia, Michoacán, a 01 de julio de 2024.- Al asistir al evento de asignación de campos clínicos a estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, indicó que hoy se realiza un proceso donde no hay palancas, ni recomendados.



“Eso me da muchísimo gusto y quiero decirles que esa ha sido una de las principales tareas de la administración que encabeza una servidora, donde las cosas se hagan con justicia y con respeto a cada uno de ustedes y de su familia”.



Frente a las y los jóvenes señaló que están formando parte de una historia en donde quien elija los espacios sea de manera transparente, de acuerdo al esfuerzo realizado en cada uno de los semestres y en cada una de las asignaturas.



“No vamos a permitir que se arranque lo que a cada quien le corresponde porque así se lo han ganado, tengan la certeza de que el proceso está cuidado en cada uno de sus pasos y cada quien elegirá de acuerdo a su responsabilidad”.



La rectora exhortó a las y los jóvenes a conducirse con honestidad, empatía y sensibilidad en su trato con las personas, también a defender con honor su persona, sus apellidos y su cuerpo.



“Precisamente en el documento que se emitió por parte de esta administración que fue signado por todos los responsables y por las y los directores se establece un espacio donde exigimos el trato digno para todas y todos ustedes, sepan que la Universidad Michoacana está trabajando muy duro para no permitir ninguna laceración de los derechos humanos”.



Ávila felicitó a las y los diez estudiantes con mejor promedio y en general a todas y todos por su esfuerzo para lograr esta meta.



Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que es la primera parte de la asignación de campos clínicos correspondientes al periodo 2024-2025 para las y los estudiantes del programa de la Licenciatura en Enfermería.



Hoy, dijo, 225 estudiantes de manera libre y a través de méritos académicos realizarán la selección de las plazas de servicio social, “todos ustedes a través de una aplicación que ya descargaron al inicio, van a estar viendo en tiempo real cómo se está haciendo la asignación de los campos, si ven que en alguna institución ya no hay lugar, nadie les puede decir que hay espacios adicionales”.



El director de la Facultad de Enfermería, Renato Hernández Campos, aseguró que la asignación de campos es un proceso transparente y muy cuidado, para que cada estudiante elija la plaza de su servicio social en base a los méritos académicos logrados durante los cuatro años de estudio.



El día de hoy van a tomar una decisión de vida, añadió, que los va a marcar en el siguiente año de su formación profesional, “sepan que no están solos, en el lugar que elijan siempre estaremos al pendiente de lo que ocurra con ustedes porque no dejan de ser estudiantes, se convierten en pasantes de servicio social, pero siguen estando a cargo de la Facultad de Enfermería y siguen estando matriculados en la Universidad Michoacana”.



A nombre del estudiantado de la Licenciatura en Enfermería, María Vianey Acosta Ayala, comentó a sus compañeras y compañeros que es momento de poner en alto el legado de la Facultad de Enfermería caracterizados por la vocación humanista y el compromiso social.



“Es ahora cuando pondremos en práctica todo el conocimiento adquirido durante estos años de formación, tomando esa oportunidad para llenarnos aún más de experiencia”, añadió.