Con finanzas transparentes UMSNH cumple con pagos a personal docente y administrativo

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2024.- Con orden administrativo y finanzas transparentes, la administración de la rectora Yarabí Ávila González ha cumplido con el pago al personal docente y administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).



Durante su gestión, la premisa ha sido destinar cada peso de manera correcta y redireccionar y eficientar el gasto, instrucción que se ha dado en cada una de las unidades administrativas y dependencias académicas de la institución.



El tesorero de la UMSNH, Enrique Eduardo Román García, indicó que las medidas implementadas en materia financiera han permitido pagar en tiempo y forma los salarios de las profesoras, profesores y del personal administrativo, así como prestaciones e impuestos federales y estatales.



El funcionario comentó que en años anteriores para el mes de octubre la UMSNH tenía dificultad para realizar el pago del salario correspondiente a docentes y administrativos. “A través de un manejo correcto y estirando el recurso, la institución tiene solvencia para cubrir de manera puntual la primera quincena de diciembre y una parte de la segunda quincena de diciembre”.



Aunado a ello, señaló que, tanto en el 2023 como en el 2024, la administración central ha cumplido con la Aportación de Depósito pagando la totalidad en una sola exhibición. Además del pago de sueldos, se ha realizado el pago de prestaciones contractuales y a jubilados y pensionados, así como impuestos estatales y federales y no hay ningún retraso respecto a pago de Infonavit y Seguro Social.



“Hay un compromiso muy claro de la rectora Yarabí Ávila de mantener las finanzas ordenadas, y cumplirle a las y los nicolaitas con su salario, se están haciendo las gestiones necesarias con el Gobierno del Estado y con la Federación para que no haya ningún problema y docentes y administrativos tengan sus pagos en la totalidad del año, confiamos que no nos dejarán solos porque han demostrado un gran apoyo y compromiso con la Universidad Michoacana”.



Cabe señalar que, el depósito del pago de la segunda quincena de septiembre del presente año, ya se realizó de manera anticipada este viernes 27 de septiembre.