Hasta 2 mil 500 escuelas no iniciaron el ciclo escolar en Michoacán: CNTE

Morelia, Mich., a 26 de agosto del 2024 - Entre 2 mil y 2 mil 500 escuelas de Michoacán no iniciaron ciclo escolar este lunes, aseguró una de las facciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XVIII.

Al respecto Jairo Mandujano Ortega, líder de la CNTE, apuntó que en dichos espacios educativos ubicados en municipios como Tepalcatepec y Aguililla, no se retomaron actividades como rechazo a una serie de problemáticas que existen en el sistema, que van desde el déficit de docentes hasta la falta de pagos a eventuales, situaciones que al momento las autoridades de la Secretaría de Educación en la entidad no resuelven.

"De acuerdo a los datos que se presentan, son alrededor de 25 por ciento de las escuelas que se tenía (las que no iniciaron el ciclo escolar)... hay municipios completos como Aguililla y la Huacana que se van de manera completa (al paro), un caso particular Aguililla y otros donde no paran de manera completa, paran solo algunas escuelas y se tienen tomadas jefaturas de sector en un 70 por ciento al día de hoy y áreas de servicios regionales también", comentó en rueda de prensa el representante sindical.

Mandujano Ortega indicó que el próximo miércoles sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado y será posteriormente cuando determinen si continuarán sin clase o se suman más instalaciones educativas.