Atletas nicolaitas de alto rendimiento cuentan con nuestro respaldo, son motivación y ejemplo: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2024.- Las y los atletas de alto rendimiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuentan con nuestro respaldo, son motivación y ejemplo señaló la rectora Yarabí Ávila González, al hacerles entrega de reconocimientos y de un pin institucional por su desempeño.



Frente a un auditorio lleno de jóvenes destacadas y destacados en diversas disciplinas deportivas, la rectora compartió la alegría de recibirlos, tras referir que son motivación para muchas y muchos nicolaitas. “Les agradecemos infinitamente que nos representen muy bien, les reconocemos su esfuerzo y que ello se vea traducido en éxitos, en triunfos, en compromiso y en gran pasión por lo que hacen, muchísimas gracias a las y los atletas de alto rendimiento”.



Indicó que las alumnas y alumnos deportistas representan puntualidad, hábitos, valor, metas, objetivos, fuerza, valentía, belleza en los movimientos que realizan en cada una de las disciplinas que representan.



“Yo los veo y estoy segura de que todas y todos tienen ganas de triunfar, de que todos tienen ganas de crecer, que ese sudor que ustedes transpiran cuando hacen ejercicio es resultado de ese esfuerzo, ese compromiso y ese coraje que ustedes tienen”.



Ávila González consideró que también es importante reconocer lo que hace falta por hacer para fortalecer a las y los deportistas, en este sentido adelantó que se buscará que la actual Jefatura de Departamento de Deporte Universitario se convierta en una Dirección, así como concretar un Reglamento de Atletas de Alto Rendimiento.



“Creo que ustedes se han dado cuenta que paso a paso, poco a poco vamos avanzando porque la Universidad Michoacana no solamente sigue creciendo en los aspectos académicos, sino también en los aspectos deportivos y culturales, seguiremos trabajando de manera honesta para que el recurso siga alcanzando”.



La rectora reconoció la labor del jefe de Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías y de las y los entrenadores, tras destacar la presencia de directoras y directores de facultades y de Unidades Profesionales al interior del estado, lo que consideró significa compromiso con las y los deportistas.



En su participación, el director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Rigoberto López Escalara, indicó que los atletas han demostrado que son fuente de inspiración para toda la comunidad universitaria, y hoy por primera vez se reconoce esa dedicación y esfuerzo verdaderamente excepcional en cada una de sus disciplinas deportivas.



Las y los alentó a seguir persiguiendo sus sueños con la misma energía, al señalar que han llevado con orgullo el nombre de la Universidad Michoacana y han demostrado que con perseverancia, disciplina y pasión se pueden alcanzar grandes logros, “sus éxitos no sólo son un reflejo de su talento y su arduo trabajo, sino también de su capacidad para superar desafíos y mantenerse enfocados en sus metas”.



Por su parte, el jefe del Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, destacó el gran trabajo que día a día realizan los atletas de la UMSNH, “estos chicos en los que ahora se recarga el deporte de alto rendimiento de nuestra Universidad, reflejan el verdadero símbolo de lo que es ser nicolaita”.



Señaló que las y los jóvenes no solamente tienen que arreglárselas para llegar a la escuela sino también para cumplir en sus diferentes actividades deportivas y personales, tras señalar que su esfuerzo inspira a seguir trabajando.



El funcionario reconoció el impulso que el presente Rectorado le ha dado al deporte universitario, al referir que la realidad es que ideas hay muchas, “pero si no hay quien que te respalde y te apoye, no es posible llevarlas a cabo”.



En representación de las y los estudiantes, Alonso Pineda Espinoza, ganador de la medalla de Plata en la Universiada 2024 en la disciplina de Taekwondo, agradeció el apoyo de la rectora Yarabí Ávila en materia deportiva, y se pronunció porque éste siga creciendo para los futuros talentos deportivos nicolaitas.



Durante el evento, también se hizo entrega de reconocimientos a las y los entrenadores de las diversas disciplinas y al equipo de Porristas de la UMSNH.