Atención: exámenes de ingreso a la UMSNH son diferentes a los del año pasado

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2024.- Los exámenes de nuevo ingreso que se aplicarán en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a los miles de jóvenes que sacaron su ficha contarán con diversos candados de seguridad, detalló el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.



De igual forma, afirmó que los exámenes serán 100 por ciento diferentes a los que se utilizaron el año pasado, en este sentido compartió que la Máxima Casa de Estudios tiene tres grandes bloques de exámenes, por una parte, los que se aplican para las licenciaturas del área de la Salud, que es el examen EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).



“El cual está diseñado por especialistas de todo el país, quienes actualizan los exámenes de tal forma que el examen que se aplicó el año pasado será completamente diferente al que se va a aplicar los días sábado 8 de junio y domingo 9 de junio, e incluso este fin de semana serán exámenes diferentes con la misma complejidad”.



El funcionario sostuvo que el segundo y tercer bloque son los llamados EXAUM-I y EXAUM-II, el primero es el que se aplica para el bachillerato y el programa de Técnico en Enfermería, en tanto que el examen EXAUM-II tiene diferentes variantes, como los exámenes de las áreas de ingeniería, arquitectura y ciencias exactas; el de humanidades y derecho; el examen de las áreas económico administrativas y el de las áreas biológico agropecuarias.



Al respecto compartió que, desde el año pasado al término de la aplicación de exámenes, un grupo de docentes de nivel bachillerato y de licenciatura se dieron a la tarea de renovar los exámenes que se van a aplicar a partir del día 10 de junio, por lo que serán muy diferentes a los que se aplicaron en el 2023 en las distintas áreas del conocimiento, para garantizar que sea un instrumento que tenga la confianza para las y los aspirantes.



“Estos exámenes los renovamos año con año, de tal forma que el examen es 100 por ciento diferente al que se aplicó el año pasado, también se debe tener la certeza de que en la elaboración del examen intervienen diferentes instancias académicas”.

Ramos Paz apuntó que hay varios candados para garantizar la confianza de los instrumentos de evaluación que se tienen en la Universidad Michoacana y comentó además que las guías de estudio de los exámenes están publicadas en la página de la UMSNH y no tienen ningún costo, por lo que invitó al estudiantado a revisarlas y leerlas con atención.

El secretario Académico enfatizó que ninguna persona les puede asegurar a las y los aspirantes el ingreso a la UMSNH o las respuestas de los exámenes. “No se dejen engañar, el examen de admisión está muy bien cuidado, no está filtrado, no lo conoce nadie, no está disponible en ningún lugar, está resguardado y los jóvenes lo tendrán en sus manos hasta el día y hora en el que apliquen su examen”.

Sostuvo que el único mecanismo que va a permitir que una persona ingrese a los diferentes programas de estudio de la Universidad Michoacana es cumplir con los requisitos de la convocatoria, presentarse al examen en el día y la hora señalada y aprobar a través de los méritos académicos.

Finalmente indicó que, los exámenes estarán resguardados por personal de Seguridad de la UMSNH, y se abrirán frente a la Comisión de Ingreso del Consejo Universitario y ante un Notario Público que da fe de cuántos exámenes llegan y de sus características, en este proceso dijo, también participan observadores de las Casas del Estudiante y personal de la Universidad, quienes en su conjunto son garantes vigilantes del mismo.