Aspiramos a que la UMSNH sea una institución incluyente, en donde no haya obstáculos para nadie: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 12 de junio de 2024.- Aspiramos a convertir a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en institución incluyente, en donde no haya obstáculos para nadie, porque así deben de ser todos los espacios públicos, sostuvo la rectora Yarabí Ávila González, al inaugurar junto con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, el Diplomado “Promoviendo la protección, promoción y supervisión de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad”.



En este marco, la rectora indicó que la Máxima Casa de Estudios y la comunidad en su conjunto está comprometida con la agenda de la inclusión, no como imposición, sino como voluntad, compromiso y empatía en cumplimiento de las disposiciones locales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos.



En su intervención, agradeció a la CEDH y a su titular por hacer equipo con la UMSNH, de igual forma destacó la participación del director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, José José Grimaldo Colmenero en la conferencia “Discapacidad y Entornos Educativos” que impartió al funcionariado nicolaita.



La rectora subrayó la importancia de que todas y todos se sumen para trabajar en la sensibilización en torno a este tema, tras referir que falta mucho por camino por transitar, en este sentido resaltó la realización del diplomado, que dijo, ayudará a inculcar el respeto a los Derechos Humanos, que enfatizó ni siquiera se tendrían que estar negociando o ponerlos sobre la mesa, porque de manera clara se tienen que cumplir.



“Es necesario señalar que debemos llevarlo a la práctica diaria, que no solamente se quede en documentos o en conferencias, porque es de esta forma en donde nosotros vamos a poder lograr cambiar nuestro entorno, en donde todavía se presentan muchísimas desventajas para las personas que tienen alguna discapacidad”, expresó Ávila González.



En la Universidad Michoacana, afirmó, debemos estar obligadas y obligados a mantener la política de la Cultura de la Paz, en cada uno de los espacios de la institución, así como a seguir generando programas y estrategias en esta materia, el cual aseguró, es un compromiso en el que se continuará trabajando.

Por su parte, el presidente de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Álvarez, resaltó el interés de la Universidad Michoacana de trabajar conjuntamente en este tema, al tiempo que detalló que el diplomado constará de 133 horas y será totalmente autogestivo, el cual adentrará en el gran sistema mundial de cuidados, para adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros sectores.



“El diplomado nos servirá para tener herramientas y enfrentar el mundo real, a nosotros los docentes, a las autoridades administrativas, a aquellas personas que nos ayudan en la vigilancia, a las y los tutores, madres y padres de familia”.



El ombudsman celebró que la UMSNH siendo una universidad tan grande esté participando en estas actividades conjuntas y consideró que hoy se debe pensar en el estado y en las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en establecer un sistema de apoyos para las personas con discapacidad, “y que quienes vengan puedan ingresar a las áreas del conocimiento que le sean asequibles y que puedan tener esa accesibilidad universal a la educación como motor de desarrollo”.



En el marco de la presentación de este diplomado, el director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, José José Grimaldo Colmenero impartió la conferencia magistral “Discapacidad y Entornos Educativos”, el también Fundador de la Asociación por una Sociedad sin Discapacidad y Premio Nacional de la Juventud en 2011, compartió con el auditorio su historia de vida y experiencia profesional.



Al evento también asistió la titular de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, de la UMSNH, Martha Patricia Acevedo García y representantes de diversas organizaciones.