Alondra tiene 10 años, ya es prodigio del ajedrez y matemáticas

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2025.- Alondra Bagatella Avalos, la niña prodigio del ajedrez y estudiante del Colegio Lomas del Valle Acueducto, del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), sigue demostrando su talento a pesar de su corta edad, ahora en las matemáticas.



Y es que, obtuvo el tercer lugar en el Concurso LIMATEJ Femenil 2025, en su modalidad en línea en la categoría A1. Este concurso es organizado por la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la Secretaría de Educación Jalisco.



Alondra recibió el reconocimiento por este logro en matemáticas en Casa Jalisco, de manos del Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro. En la ceremonia también estuvo el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, y la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón.



“Ustedes pueden llegar a conquistar cualquier sueño, por más alto que sea (...) Esto no es un logro del Gobierno, es un logro de ustedes, de sus maestras, de sus maestros, de sus mamás, de sus papás”, mencionó el Gobernador Pablo Lemus en la ceremonia.



En el Concurso LIMATEJ Femenil 2025 participaron 3 mil 302 estudiantes de nivel básico de Jalisco, de las cuales solo 96 resultaron ganadoras en diferentes categorías.



Matemáticas, su otra pasión



Esta es la primera vez que la estudiante de cuarto grado del CLV Acueducto participa en una competencia de matemáticas, y justo en esta primera experiencia logró una destacada participación.



“¡Estoy súper feliz y orgullosa! Para mí, este tercer lugar significa que todo el esfuerzo de estudiar y practicar matemáticas valió la pena. Me emociona mucho saber que soy buena en algo que me gusta tanto. Además, me hace sentir que puedo lograr lo que me propongo si me dedico”, afirmó la pequeña de 10 años.



Para ella, las matemáticas son su otra pasión, a la par del ajedrez. El gusto por esta materia la encontró cuando inició sus estudios de primaria en el CLV Acueducto.



“Me acuerdo de que al principio eran solo números y contar, ¡y eso me parecía muy divertido! Pero luego, cuando empezamos a hacer problemas más complicados, me di cuenta de que eran como adivinanzas gigantes. Me encanta que siempre hay una respuesta correcta y que, si te esfuerzas, puedes encontrarla. Es como un juego de lógica donde tienes que pensar y eso me emociona mucho”, dijo.



“Combinar el estudio de las matemáticas, el ajedrez y mis estudios en el CLV no es fácil, pero me gusta mucho lo que hago”.



Además de las matemáticas y el ajedrez, Alondra también tiene gusto por la robótica, la escultura, la pintura y el LEGO.



Una destacada trayectoria



Alondra Bagatella comenzó a mostrar su gusto por el ajedrez a los 3 años. A lo largo de su trayectoria ha mejorado su técnica gracias al apoyo de sus padres, César y Alejandra, y la asesoría de entrenadores y psicólogos deportivos.



En su experiencia ha participado en competencias nacionales e internacionales de ajedrez, donde ha obtenido varios primeros lugares. Además, tiene el título de “Candidata a Maestra Femenil”, de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).



Su destacada participación en esta disciplina la llevaron a ser parte de las “100 Mujeres más poderosas de México”, de la revista Forbes, y participar en el “Foro Forbes Mujeres Poderosas en Español”.



Entre los próximos torneos en los que participará se encuentra el Campeonato Nacional de Ajedrez, en Mazatlán; los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica y la Olimpiada Nacional del Conade, ambos en Puebla; y el Festival Panamericano de la Juventud, en Lima, Perú.