Administración de Yarabí Ávila hace justicia a docentes, iniciará proceso para que plazas interinas transiten a definitivas

Morelia, Michoacán, a 26 de mayo de 2025.- En un acto de justicia social para las y los docentes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la administración que encabeza la rectora Yarabí Ávila González, anunció que se iniciará con el proceso para que personal académico de medio tiempo y tiempo completo con plazas de carácter interino transiten a ser definitivas, el cual se llevará a cabo bajo la normativa institucional, mediante Concursos de Oposición Interno.

En reunión con directoras y directores de facultades, escuelas e instituciones nicolaitas, la rectora Yarabí Ávila, acompañada por los secretarios General, Académico y Administrativo, Javier Cervantes Rodríguez, Antonio Ramos Paz y César Macedo Villegas respectivamente, así como por el tesorero Enrique Eduardo Román, compartió dicho esquema que tendrá un impacto positivo en la planta docente, al tiempo que precisó que no habrá creación de nuevas plazas.

De igual forma, escuchó los planteamientos y el sentir de directivos de diversas dependencias respecto a este tema, quienes coincidieron en avalar la determinación, tras señalar que es benéfico para el profesorado, al referir que muchas y muchos de ellos han esperado esta oportunidad tras más de 10 o hasta 15 años con carácter de interino.

La rectora Yarabí Ávila, comentó que se ha tenido por parte de directoras y directores la solicitud para que plazas de carácter interino transiten a ser definitivas, lo que dijo, trae muchos beneficios para la UMSNH y de manera específica para las y los maestros.

“Nosotros lo que queremos hacer es seguir fortaleciendo y cumplir con algunas solicitudes no solamente de ustedes sino de órganos acreditadores, pero vuelvo a repetir, la decisión no la tomamos nosotros solos, tiene que ser de manera coordinada”.



Reiteró que este proceso es con el afán de construir, tras señalar que el objetivo de esta administración es trabajar y avanzar por el bien de la comunidad. “y eso es lo que nosotros queremos hacer en el deporte, en la academia, en la cultura, queremos que la Universidad sea diferente a lo que era ayer, porque así lo exige la actualidad y la sociedad tan dinámica en la que vivimos”.



Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, comentó que, algunas plazas se han estado otorgando por grandes periodos de tiempo de manera interina y al pasar a ser definitivas se tienen diversos beneficios, entre ellos, se fortalece la estabilidad docente y el que las académicas y académicos puedan trabajar en una planeación por un periodo de tiempo mayor y no sólo de 6 meses, lo que genera un mayor compromiso.

Además, se fortalece el trabajo de los cuerpos académicos al interior de cada una de las escuelas, facultades e institutos, así como las líneas de investigación y los proyectos colectivos, aunado a que incide en la mejora de la calidad educativa y en los procesos de acreditación.



El funcionario señaló que, también tiene un impacto administrativo, ya que se va a disminuir la carga operativa de la gestión que se realiza semestre por semestre, año con año, de diferentes plazas que las y los directores tramitan cotidianamente. Por otro lado, indicó que permitirá tener una planeación estratégica de todas las materias que se imparten, de tal forma que se garantice que el primer día de clase el 100 por ciento de las y los estudiantes tengan al 100 por ciento de sus maestros y maestras.



En tanto, el profesorado precisó que, entre los beneficios que tendrán será la certidumbre laboral, acceso pleno de los derechos laborales tales como prestaciones, seguro social, antigüedad, licencias, además de la posibilidad de tener un crecimiento a través de los procesos de promoción.



De igual forma, el hecho de transitar de plazas interinas a definitivas se verá reflejado en mejora de indicadores institucionales, además permitirá tener una planta académica consolidada, estable y profesional y una mejora en el clima laboral, y en materia de cultura organizacional se fomenta la transparencia y confianza en la institución al mostrar reglas claras y procesos formales de regularización, una relación pedagógica sólida, por mencionar algunos.