Será la inteligencia artificial el principal factor de impulso competitivo para la industria del calzado: empresarios

León, Guanajuato, a 9 de agosto de 2024.- La inteligencia artificial (IA) será el aliado estratégico para potencializar el futuro desarrollo de la industria mexicana del calzado y nos impulsará en los proyectos estratégicos, consideró Mauricio Blas Battaglia Velázquez, Presidente de la Cámara de la industria de Calzado de Guanajuato (CICEG) y Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL).

El empresario afirmó también que la primera gran muestra de dicha transformación, hacía la industria 5.0, se ve reflejada en la colaboración con Idea Guanajuato, fusionando la plataforma de conocimiento de la feria en SAPICA Learning DMF, es decir que la tradición más la innovación se complementarán para lograr la evolución de la industria.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la siguiente edición de SAPICA, misma que se realizará del 13 al 15 de agosto en el Polifórum, León; el presidente del organismo empresarial afirmó que la visión es fortalecer los procesos con talento humano y la adopción tecnológica, así como transformar la forma de pensar y lograr la evolución de las empresas hacia una industria 5.0, centrada en las personas, su bienestar y su desarrollo.

Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, aseveró en su mensaje que la industria del calzado siempre se ha “puesto de pie” ante los retos que ha enfrentado y afirmó que después de un alto en el camino, es fundamental “rehacerse y reinventarse” y ése es el principal reto que hoy tiene la industria guanajuatense del calzado.

Por su parte, Daniela Reyes de Luna, vicepresidenta de SAPICA, informó que, en esta edición, la cual cierra la celebración de 50 años de este evento, la adopción de la tecnología es crucial para reinventar los negocios, “Debemos ver esta nueva realidad como una gran oportunidad para hacer exponenciales los resultados en muchas áreas de nuestra industria”.

Lucia Herrera Lozano, directora de CICEG, informó asimismo los detalles de la inauguración de SAPICA y destacó la entrega de los galardones a Mejor Agente de Ventas y al Mejor Detallista 2024, reconociendo el valor del talento, la lealtad y la visión de personas que han construido la industria mexicana del calzado.

En su oportunidad, Rodolfo Barroso, Gerente de SAPICA, informó lo pormenores del programa general de esta expo. En el programa del martes 13 de agosto viviremos el Panel de Diseñadores en la zona de tendencias, la Conferencia Magistral de Liliana Olivares y el Coctel de Networking, así como un Rodeo Rio Grande. El miércoles 14, celebraremos la conferencia de Shoes from México, el Panel de Influencers, la presentación de la playera SAPICA x México Is the Shit, la conferencia de Manu Styling, el Coctel de Networking y la Pasarela Estelar de SAPICA con los diseñadores Jacobo SinA, Toronero, Jesus Garsa colaborando con Salamandra, Bala di Gala y Brantano. El jueves cerraremos con una conferencia de Javier Piña, con el tema de Macrotendencias y la conferencia magistral de Katia Echazarreta, la primer mujer astronauta mexicana, con su conferencia “Un espacio sin límites”.

Con el apoyo de IDEA Guanajuato, en esta edición de SAPICA se creó la fusión de la plataforma SAPICA Learning DMF, con la visión de fortalecer y potencializar el conocimiento y la industria 5.0, es decir impulsar la innovación, el crecimiento y desarrollo de la industria mexicana de la piel y el calzado.

En su mensaje, Juan Antonio Reus, director de IDEA Guanajuato, confió que esta alianza con SAPICA, la cual quedó demostrada con una firma simbólica en la conferencia de prensa, se avanza firmemente hacia la nueva transformación y evolución 5.0, impulsando proyectos transversales que estén alineados a una meta en común.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno del Estado, Ramón Alfaro Gómez, reconoció que se vive uno de los momentos más complicados que tiene la industria del calzado, por lo que es necesario no solo trabajar en su defensa sino también fomentar la ofensiva de esta industria para que comercialicen tanto dentro como fuera del país.