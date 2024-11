No le conviene a Canadá dejar a México fuera del T-MEC, asegura Ebrard

Ciudad de México, a 14 de noviembre 2024.- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que a Canadá no le conviene dejar a la República Mexicana fuera del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones de Doug Ford, jefe del Gobierno de Ontario, quien propuso en una rueda de prensa expulsar a México del T-MEC si no iguala los aranceles de los países vecinos del norte interpuestos a productos chinos.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario Ebrard Casaubón señaló que debido a que la economía de EEU es “mucho más grande”, lo que hace más conveniente una relación trilateral en Norteamérica.

“No le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-EEUU o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-EEUU. No nos conviene eso”, afirmó el funcionario federal.

En ese sentido, el ex canciller consideró que los beneficios de una relación comercial integrada convienen tanto a México como a Canadá, mientras que ha calificado al T-MEC de ser “un acierto”, así como de “ser el mejor tratado”.