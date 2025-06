Líderes de América Latina y el Caribe se reunirán en Morelia por un Comercio y Turismo Transformador

Ciudad de México, a 13 de junio de 2025.- Con el objetivo de generar en la región de América Latina y el Caribe un comercio y turismo responsables con la salud del planeta y con la economía de los pueblos originarios, se presentó hoy el Foro Internacional de Desarrollo Sustentable 2025: Diálogos por un Comercio y un Turismo Transformador, que se llevará a efecto los días 1, 2 y 3 de agosto en las ciudades de Morelia, Pátzcuaro y Huiramba, Michoacán.

Este evento internacional es impulsado por la Embajada de Panamá en México a través del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), el Gobierno del Estado de Michoacán y organizaciones civiles como la Coordinación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil y la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

Con un aforo estimado de mil participantes, el foro busca consolidarse como una plataforma estratégica para repensar el papel del turismo y el comercio como motores de desarrollo sustentable, en un contexto global marcado por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social y los desafíos post-pandemia.

El encuentro convocará a representantes de los países del GRULAC, autoridades locales, comunidades originarias, académicos, empresas responsables y organismos multilaterales, para construir propuestas viables que impulsen modelos de desarrollo basados en el comercio justo, la economía circular y el turismo regenerativo.



“El desarrollo económico no puede desvincularse del cuidado del planeta ni del respeto a las culturas originarias, destacó Omar Guadarrama, presidente de la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, al tiempo que agregó: “Este foro es un llamado a repensar nuestros modelos productivos desde una visión regenerativa, ética y localmente contextualizada”, señalaron los organizadores durante la presentación oficial.



Abraham Martínez Montilla, Embajador de Panamá en México advirtió que en lugar de repetir soluciones del pasado se deben buscar formas innovadoras para lograr un desarrollo sustentable que eviten padecer crisis como la que sufrió su país con la sequía del lago Gatún que alimenta las esclusas del Canal de Panamá, por lo que para él y su país, la realización del foro es significativa puesto que pone el ojo en la forma de continuar avanzando sin perder al planeta.



El Embajador de Chile, Sebastián Labra, expresó que no hay actores pequeños cuando se trata de temas tan imporantes como este por lo que esta iniciativa no sólo transcienden las fronteras de los estados, sino de los países, “para transmitir la experiencia de lo que estamos haciendo en nuestros países en dos temas fundamentales como son el comercio y el turismo transformador con un enfoque especial en el desarrollo sustentble y, sin duda el tema del agua”.



Lo mismo celebró la embajadora de Honduras, Sonia Cruz, quien destacó la imporancia de generar foros de este tipo porque los problemas son genéricos para nuestros países que comprenden el GRULAC, “como mi país donde enemos problemas de deforestación, pérdida de la biodiversidad y otros parecidos”.

El alcalde de Huiramba,José Humberto García Dominguez , destacó que su municipio ha tenido una actividad importante en la recuperación de los Lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, a la vez que destacó la importancia que un foro de este tipo tendrá para su municipio porque puede atraeruna parte de los 14 millonesde turistas que visitan Michoacán, la que se encuetra al paso entre Morelia y Pátzcuaro, donde podrán admirar el Templo de Santiago Apóstol en Tupátaro, también conocido como la Capilla Sixtina de Michoacán, cuya construcción data del siglo XVI.

También presente en el evento, Julieta García Zepeda, Jefa de Unidad de Enlaces Sectoriales del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la importancia de la iniciativa dada a conocer porque esto, sin duda, permitirá poner todavía más atención de la que ya se tiene en el cuidado de los recursos naturales y la economía de los pueblos originarios de la entidad.

La sede principal será la ciudad de Morelia, y se contará con actividades complementarias en Pátzcuaro y Huiramba, municipios emblemáticos por su riqueza cultural y natural. El presidente de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales, Juan Manuel Valenzuela, destacó que los objetivos del foro son, entre otros, vincular a los países del GRULAC con Michoacán para fortalecer sinergias de desarrollo sustentable; posicionar a Michoacán como un referente en innovación social y económica sustentable; intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre comercio justo, economía circular y turismo responsable y, fortalecer capacidades localesen sostenibilidad, cadenas de valor responsables y adaptación al cambio climático.



El Foro Internacional de Desarrollo Sustentable 2025 es un espacio abierto al diálogo, al conocimiento y a la colaboración y la invitación está dirigida a todos los sectores comprometidos con un futuro sostenible, justo e inclusivo, dijo la secretaria general de la Fundación, Guadalupe Sánchez Gama.