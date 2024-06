Invitan al taller para emprendimientos solidarios de mujeres

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2024.- Andrea Bautista Reyes de Sirüküa Uárhi, en conjunto con Verónica Loaiza Servín de Contenedor de Arte, compartieron los proyectos de julio y el trabajo que actualmente coordinan con colectivas de mujeres, a través de diversas iniciativas de economía y sostenibilidad.



El mes pasado, Sirüküa Uárhi en Colaboración con la Comunidad Universitaria de Economía Social y Solidaria para la Sustentabilidad (CUESSS) de la UNAM llevó a cabo el Festival por la Tierra, donde se desarrolló un encuentro de Colectivas Femeninas en la Economía Social y Solidaria para la Sostenibilidad (COFEMESSS). Este evento permitió identificar las necesidades y obstáculos para las mujeres con emprendimientos ligados a bienestar social y ambiental, resultando en la urgencia de crear un espacio para dar a conocer herramientas y conceptos básicos para la conformación de asociaciones civiles y sociedades cooperativas.



El proyecto Sirüküa nace inspirado en el Bienestar SocioAmbiental, enfocado en el papel de las mujeres en el cuidado de la tierra y los grupos vulnerados. "Es una iniciativa centrada en la economía social y solidaria para la sostenibilidad, que surgió inicialmente a través de mercaditos solidarios y ahora se centra en espacios continuos en el Centro Histórico de la ciudad y en la Tenencia de Santa María de Guido", compartió Bautista Reyes, quien lidera este equipo transdisciplinario de investigación y acciones de salud, bienestar y cuidado del medio ambiente.



Por ello, ambas organizaciones invitan a las mujeres interesadas a participar en este taller enfocado a su profesionalización. Verónica Loaiza enfatizó la importancia de generar un espacio seguro y un diálogo en función de las necesidades específicas de los emprendimientos femeninos, "verlo de una manera más estructurada, con herramientas y una base legal y administrativa".



A la vez que enfatizó la importancia de conocer los instrumentos necesarios para llevar a cabo un proyecto local con participación de mujeres y lo que implica dar el paso hacia la formalización de una organización. Ambas coordinadoras identificaron que muchas mujeres desconocen cómo gestionar proyectos, el cómo potencializar los recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos.



Por su parte, Bautista compartió que dicho taller se llevará a cabo en Casa Sirüküa, "estamos abriendo este nuevo espacio en Santa María de Guido”. En este lugar se ofrecen terapias alternativas enfocadas a la mujer, como el masaje de rebozo, sanación de útero, yoga”, siendo julio el mes para impartir los talleres de Autocuidado de Útero y el de Emprendimiento Social Femenino.



El Proyecto Solidario Sirüküa -Tienda Colectiva , Mercadito Solidario, Colectiva Femenina Sirüküa Uárhi y la nueva Casa Sirüküa- y la Red COFEMESSS son dirigidos por Andrea, quien actualmente es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM, con una maestría en Ciencias en Desarrollo Local Sustentable del CONACYT y la Licenciatura en Ciencias Ambientales por la UNAM.



Con catorce años de experiencia en gestión, Loaiza Servín destacó la importancia de la conformación de organizaciones civiles y del desarrollo de proyectos, "una asociación no tiene un recurso económico fijo que entre, no es una empresa, no se vende un producto; lo que nosotras hemos hecho es aprovechar las oportunidades que existen en el sector público y privado". Por ello, el taller busca “compartir los tips que nadie te dice para la conformación de asociaciones civiles y cooperativas sostenibles”.



Tomando como punto de partida la agenda para el desarrollo sostenible y sus objetivos, los apoyos otorgados por el gobierno y la iniciativa privada hacia las mujeres grupos vulnerados, el contenido del taller se enfocará en la gestión, función, conformación, crecimiento y permanencia de estas figuras morales.



El taller se llevará a cabo el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Casa Sirüküa, ubicada en la calle Ramón López Velarde, número 106, en la Tenencia de Santa María de Guido. Se otorgará una constancia de participación y asesoría posterior al taller, para más información sobre la inscripción y cooperación solidaria, se puede contactar los números 4433651167 y 4431399337.