En Querétaro se fomenta el empleo formal, el emprendimiento y el autoempleo

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre de 2024.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la ceremonia de clausura de 16 cursos de capacitación para el autoempleo en el municipio de San Juan del Río, donde se reconoció el esfuerzo y dedicación de 320 beneficiarias que fortalecen su economía a través del autoempleo, acto que pone de manifiesto que, en Querétaro, una de las prioridades es fomentar el empleo formal, además del emprendimiento.

Desde el patio principal del Portal del Diezmo, el mandatario queretano felicitó y convivió con las mujeres sanjuanenses que participaron en los talleres de capacitación, mismos que también están dirigidos a personas con discapacidad; mediante esta iniciativa las y los beneficiarios obtienen los conocimientos y las habilidades para emprender un negocio y fortalecer con esto su economía familiar y la de sus comunidades.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, resaltó que desde la dependencia que encabeza laboran en crear acciones que permitan impulsar a las personas, acompañarlas en el camino hacia una mejor calidad de vida, lo que se materializa, subrayó, en que poco más de mil mujeres y personas con discapacidad en todo el estado han concluido uno de los cursos de capacitación para el autoempleo.

Especificó que tan solo en el municipio de San Juan del Río de manera puntual han brindado 16 cursos en las localidades de La Valla, San José Galindo, San Miguel Galindo, Ojo de Agua, Sabino Chico, Santa Lucía, Cuadrilla de en Medio, Santa Rosa Xajay, ICATEQ (para mujeres y hombres con discapacidad), Pedregoso, Portal del Diezmo, Santa Bárbara La Cueva y Cerro Gordo.

Cursos, que, a decir de la funcionaria estatal, cumplen con el objetivo de brindarles herramientas que les permitan ser generadoras de sus propios recursos, confiando en ellas, rompiendo paradigmas y acortando brechas, porque todas y todos merecemos las mismas oportunidades.

“Si ustedes se dieron cuenta aquí que el tema no es un rango de edad, no hay limitantes cuando las mujeres decidimos hacer algo. Y yo también se los he dicho, a partir de este momento sale un mundo de posibilidades para todos. Podemos quedarnos solo con el tema de aprendizaje, que a mí no me gustaría. Yo quiero retar a todas las mujeres sanjuaneses que están hoy en este espacio a que vayamos al siguiente nivel y este siguiente nivel es apostar porque todo lo que hoy aprendieron se vuelva un negocio”, conminó.

San Martín Castillo destacó que en la presente administración se han invertido recursos públicos como nunca en estrategias para fortalecer la empleabilidad de las y los queretanos, y esto es solo una muestra de ello. Reconoció al Gobernador por apostar al bienestar de las y los ciudadanos e invertir el recurso en lo más valioso que tiene el estado, su gente.

“Y aquí desde el gobierno estatal quiero contarles que por primera ocasión teníamos que esperar que llegara un gobernador como el que hoy tenemos para que apostara por las mujeres. Por primera ocasión hay una inversión récord en la Secretaría del Trabajo, apostando por todos los sectores vulnerables. Y después de que aprendan un oficio, lo siguiente es que se vuelva un negocio, que es la siguiente fase de nuestro programa”, puntualizó.

Ante beneficiarios del subprograma de Capacitación para el Autoempleo que forma parte del Programa Estatal de Empleo, refirió que estos cursos se diseñan con base a las necesidades de las zonas en las que viven, para asegurar el mayor éxito posible en las actividades que deseen emprender. Informó que, de octubre de 2021 a octubre de 2024, se han impartido 160 cursos para beneficio a tres mil 255 personas.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, resaltó el trabajo del Gabinete estatal que con buenas noticias llega a las y los sanjuanenses con estrategias que defienden a la economía familiar y que a través de las capacitaciones las y los prepara para emprender negocios; iniciativas que, dijo, abonan y posicionan a Querétaro en los primeros lugares a nivel nacional en los indicadores económicos.

A nombre de las y los beneficiarios, María Esmeralda Bautista Estrella de la comunidad de El Sabino Chico, ponderó la creación de esta estrategia mediante la cual, dijo, desarrollan conocimientos, habilidades que las ayudan a autoemplearse, y puedan emprender un negocio para fortalecer su economía y la de su comunidad.

Los apoyos del subprograma de Capacitación para el Autoempleo consisten en una beca de tres mil pesos por curso de 20 días, 500 pesos para materiales de capacitación y el pago de un guía facilitador que imparte el curso de 20 días, por 10 mil pesos. Este año se impartieron 48 cursos, que beneficiaron a más de mil personas.