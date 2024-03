Buena decisión de Banxico bajar las tasas de interés, dice AMLO

Coatzacoalcos, Veracruz, a 22 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que fue una buena decisión por parte del Banco de México el bajar las tasas de interés.

“Nuestra economía es muy fuerte, no sé qué pasó aun cuando la reducción de la tasa de interés que decidió el Banxico, que es autónomo, fue de .25, fue un atrevimiento, pero demostraron, que son autónomos y son profesionales”, comentó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la decisión de Banxico fue un “atrevimiento”, porque en Estados Unidos no quieren bajar las tasas de interés. “Esto pues pudo llevarnos a una depreciación del peso con relacional dólar a cómo está 16.71 no pasó nada, no se movió”.

El presidente López Obrador dijo que el haber bajado la tasa de interés ayuda pues eso significa que se puede invertir.

Cabe señalar que por primera vez en tres años el Banco central bajó 11.25 a 11% las tasas de interés con efecto a partir del viernes 22 de marzo.