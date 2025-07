Aranceles "recíprocos" entrarán en vigor el 1 de agosto, anuncia EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de junio 2025.- Los “aranceles recíprocos” de Estados Unidos entrarán en vigor el próximo 1 de julio, anunció el titular del Departamento de Comercio, Howard Lutnick.

En conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que la pausa comercial de los gravámenes anunciados en abril pasado concluirá el próximo 9 de julio, sin embargo, el presidente Donald Trump aun no determina las tasas, por lo que entrarán en vigor el primer día de agosto.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent comentó en el programa “State of the Union” de la cadena CNN, que los aranceles volverán como un “boomerang” a sus niveles del 2 de abril si el 1 de agosto los países o bloques no tenían acuerdos cerrados.

Semanas atrás, el mandatario estadounidense anunció que enviará cartas las que detalla los aranceles que desea imponer a cada socio a partir del 1 de agosto si no hay un acuerdo antes del plazo que estableció originalmente, del 9 de julio.

“Cuando enviemos las 100 cartas (a 100 países) vamos a fijar sus tarifas arancelarias, con lo cual vamos a tener 100 (pactos) hechos en los próximos días”, detalló el secretario del Tesoro a CNN.