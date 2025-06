Anuncia la Cámara de Comercio de Querétaro el "Open Day"; concretar negocios, la finalidad

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de junio de 2025.- Con la intención de incrementar las ventas de los afiliados, la Cámara de Comercio de Querétaro, a través de su presidenta Lorena Muñoz Altamira, anunció que el próximo 26 de julio se realizará, en el Salón Presidentes del organismo empresarial, el Open Day, una oportunidad que tendrán los afiliados para concretar negocios.

“Lo nombramos el Open Day y es un evento enfocado para que las empresas afiliadas a la cámara puedan hacer negocios directos con los consejeros de la cámara, será una fiesta para relacionarse, para networking y hacer negocio sin que se desvirtuarse en el objetivo que es concretar un negocio”.

En rueda de prensa y ante la presencia de Andrés Razo Ríos, vicepresidente de Afiliación de la Cámara de Comercio de Querétaro y Angélica Gonzáles Flores, secretaria general del organismo empresarial, Muñoz Altamira refirió que se tiene proyectada la asistencia de los representantes de 250 empresas que tendrán la oportunidad de hacer negocio.

“Este será un lugar seguro el que tendrán los emprendedores donde podrán hacer negocios, respetando los valores empresariales de la cámara y sin desvirtuar la idea de organizar un networking a favor de las empresas”:

Recordó que para las empresas afiliadas será gratuito por lo que llamó a quienes aún no están afiliados a que lo hagan para poder participar en este evento, sin embargo, para quienes no sean agremiados el costo de entrada será de 500 pesos y para los externos será de 850 el acceso.

Daniel Oliver Mendoza, líder de este proyecto, aclaró que esta será la primera edición de este ejercicio el cual se espera que se repliqué en los próximos años con una temática diferente para cada sector afiliado a este organismo.

“El Open Day es una oportunidad de venir gratis, conocer a la línea del consejo y hacer negociaciones Be To Be, esto les permitirá acreditar a todos los comercios, servicios y turismo con créditos simples y revolventes a los agremiados dentro de la cámara”.

Destacó que los préstamos van desde los 200 mil pesos con tasas de interés de entre los 30 y los 32 por ciento.

“Recuerden que a mayor taza, mayor riesgo y a menor taza, menor garantía; este crédito viene con un mejor perfil del cliente, pero esta empresa que otorgara los créditos será consciente de los sectores a los que van a llegar y junto con el convenio que firmarán con la cámara abriremos las puertas para el análisis de esos créditos”.