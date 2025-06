Alerta ICC México sobre escalada de arbitrajes y riesgos para la inversión en México

Ciudad de México, a 17 de junio de 2025.- La International Chamber of Commerce México (ICC México) advierte que el país atraviesa una etapa crítica en materia de inversión, marcada por una escalada en los arbitrajes internacionales y una transformación legal multisectorial que comienza a redefinir el entorno para quienes invierten en el país.

Según datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial con sede en Washington, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), actualmente el país enfrenta entre los casos activos seis en el sector minero, dos en el sector financiero, dos en el sector energético, uno en el sector fiscal y uno en telecomunicaciones.



En el Comité de Arbitraje de Inversión de la ICC México vemos que estas reformas pueden cambiar las reglas del juego en sectores clave y, para los inversionistas; eso significa riesgos importantes si no se entiende cómo van a operar, ya que no todos los tratados que protegen la inversión funcionan de la misma manera. Por eso, actualizarse es esencial.



En este contexto, el Comité de Arbitraje de Inversión de ICC México organiza el Foro Taller “Navegando el nuevo panorama de protección a inversiones: desafíos estratégicos ante reformas estructurales multisectoriales”, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio en la Ciudad de México.



Aunque el encuentro tiene una fuerte dimensión jurídica, no solo está dirigido a juristas y especialistas en arbitraje, sino también a empresarios, ejecutivos, asesores legales corporativos y funcionarios públicos que requieren comprender cómo estas reformas inciden en la estabilidad jurídica y en la viabilidad de las inversiones actuales y futuras.



No se trata solo de conocer la ley, sino de entender cómo estas reformas multisectoriales están cambiando el entorno real de negocios en México, y qué herramientas existen para mitigar riesgos y responder estratégicamente.



El objetivo del foro taller es abrir un espacio de análisis técnico sobre cómo estos cambios afectan la protección de inversiones, y cómo responder desde el derecho internacional y nacional.



La jornada estará estructurada en cuatro mesas de análisis, cada una enfocada en un eje temático con alta incidencia actual:



• Arbitrajes fiscales y administrativos: Controversias provocadas por nuevas interpretaciones del SAT y actos de autoridad sin cambios legislativos formales.

• Reformas en el sector energético: Impacto en contratos de autoabasto, derechos adquiridos y expectativas legítimas.

• Transformaciones en la regulación minera: Cambios en concesiones, licencias ambientales y diálogo con comunidades indígenas.

• Impacto del T-MEC y la reforma judicial mexicana: Perspectivas sobre el futuro del mecanismo inversionista-Estado y su viabilidad práctica.



Los paneles contarán con la participación de especialistas nacionales e internacionales en arbitraje de inversión, como Luis González García (Matrix Chambers, Londres), Gloria Álvarez (University of Aberdeen), Luis Miguel Velarde (Lalive, Suiza), y Miriam Grunstein (Brilliant Energy, México), entre otros.



Durante los últimos años, México ha transitado por reformas constitucionales que ahora comienzan a aterrizar en la legislación secundaria, generando efectos reales en sectores estratégicos y este proceso está provocando lo que especialistas definen como una reconfiguración profunda del marco regulatorio, lo que obliga a los actores económicos a revisar sus estrategias legales y contractuales con una mirada multidisciplinaria.



Como órgano técnico consultivo reconocido a nivel global por las Naciones Unidas, la OMC, la OCDE, el G7, el G20 y el Banco Mundial, la International Chamber of Commerce México desempeña un papel clave en la promoción del comercio y la inversión. En México, su capítulo local continúa trabajando activamente para generar las mejores condiciones que impulsen el crecimiento económico, fomenten la apertura comercial y fortalezcan la atracción de inversión al país.