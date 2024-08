Voy por el oro en LA 2028: Osmar Olvera, tras ser doble medallista en París 2024

París, Francia, 8 de agosto del 2024.- El clavadista mexicano Osmar Olvera, quien es doble medallista en París 2024 (plata en clavados sincronizados trampolín 3 metros y bronce en la misma prueba pero individual) declaró que uno de sus objetivos era ser multimedallista olímpico e igualar al inolvidable Joaquín Capilla, quien también ganó dos medallas en los Juegos de Melbourne 1956, pero que ahora, su objetivo es colgarse la medalla de oro en los Juegos de Los Ángeles 2028.

En entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en su noticiero con el medio de comunicación Radio Fórmula, Olvera Ibarra aseguró que lograr una medalla de plata y de bronce en los mismos Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad.

“La verdad era uno de mis objetivos poder ser doble medallista en clavados al igual que Joaquín Capilla y muy contento por lograrlo”, apuntó.

“Todavía soy muy joven, en Tokio tenía 17 años y me quedé con la espina de no pasar a la final, pero ahora en mis segundos Juegos Olímpicos logró dos medallas, es un sueño hecho realidad. Trabajamos para esto, para lograr estos objetivos y lo logramos”, expuso.

En la propia entrevista, Osmar Olvera agradeció a su familia, entrenadora y a todo su equipo de trabajo, de quienes señaló que la consecución de las dos medallas olímpicas no hubiera sido posible sin ellos.

“La verdad es que sí suena muy buen todo lo que dijiste, todos mis logros, no me había puesto a pensarlo, pero hoy es un sueño hecho realidad, me lo imaginé así toda mi vida estar a este nivel, en las mejores competencias y siendo de los mejores y que mejor que cerrar este ciclo olímpico con dos medallas”, indicó.

“El apoyo (del Gobierno) siempre sí ha estado de cierta medida y de todas partes, es verdad que podría ser un poco mejor, espero que en el futuro sea un poco mejor. Al final todo mi equipos nos enfocamos en hacer lo que nos toca: trabajar y hablar dentro de la alberca”, añadió.

Por último, el clavadista mexicano aseguró que llegará el momento de darle vuelta a la página y centrarse en su próximo objetivo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde espera conseguir una presea de oro.

“Ahora a prepararse para Los Ángeles (en 2028), quiero el oro. Siempre hay que buscar ser mejor y es lo que voy a hacer”, sentenció.