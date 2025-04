Triunfan los Canarios 2-1 sobre las Iguanas y se meten a zona de Liguilla

Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2025.- Atlético Morelia la hizo buena ante el Cancún al que venció 2-1 en el Coloso del Quinceo, victoria con la que se colocó ya en zona de Liguilla al apoderarse de la octava posición con sus 19 puntos a una fecha de la conclusión de la etapa ordinaria del Clausura 2025 de la Liga Expansión.

Ante poco más de 9 mil espectadores, la gran mayoría con boleto gratuito, el cuadro que dirige Nacho Castro jugó un muy buen primer tiempo ante un rival directo en la lucha por el pase a la postemporada; los goles de la victoria fueron de Christopher Trejo de penal (43’) y Francisco Figueroa (64’); descontó en las postrimerías del partido el dakariano Jean Unjanke (89’).

Fue un partido reñido, sí señor, claro que lo fue, porque los dos equipos salieron a jugarse el todo por el todo. Sin embargo, el Atlético Morelia jugó como maquinita bien aceitada, con buena coordinación en todas sus líneas y claridad de pensamiento a la hora de ir al ataque. Cancún, claro está, es un buen equipo muy bien dirigido, por eso le puso las peras a peso al cuadro local.

Los arribos a las porterías fueron con alegría y buen futbol. Uno atacaba bien y, el otro, hacía una defensa precisa y acertada.

Al final se abrió el marcador luego de una falta fortuita, habida cuenta que cerca del final de la primera mitad del encuentro un defensor iguanoide cometió mano y el penal lo cobró Christopher Trejo de zapatazo derecho a la base del poste izquierdo en relación al ataque canario.

El segundo tiempo fue de lucha intensa, sin dar ni pedir cuartel. Los dos equipos hacían ataques tan bien estructurados que se sentía en el ambiente que cualquiera podía hacer la anotación, sin embargo, defensas y porteros estuvieron atentos, concentrados y acertados.

Aquello era una lucha de no dar, de no conceder y no permitir algo que pudiera hacer daño.

Fue hasta que el Atlético Morelia atacó por el sector central con Trejo, quien luego de unos regates hacia su derecha sirvió en la punta del área grande a Francisco Figueroa, jugador que empujó hacia su costado siniestro y sacó zurdazo que sorprendió al guardameta y anotó para el 2-0 transitorio.

A partir de entonces, a sufrir Canarios, porque las Iguanas se lanzaron poderosa, intensamente al abordaje. Y llegó en un tiro de castigo el gol iguanoide, cuando el senegalés Jean Unjanque remató de palomita para dejar sin oportunidad a Santiago Ramírez.

Los dirigidos por Luis Arce se fueron a bayoneta calada al ataque y provocaron desaguisados en la zaga canaria, pero no les alcanzó para lograr la igualada y, por eso, el cuadro local se quedó con una victoria de oro que ahora lo tiene en el octavo lugar de la clasificación y con todo en sus manos para estar en la fiesta grande de la liga de próximo ascenso. El Cancún cayó al décimo primer lugar y prácticamente está eliminado.

En la última jornada, la 15, el Atlético Morelia visitará al Tlaxcala en el Estadio Tlahuicole el sábado 19 de abril a las 19:00 horas en un partido que podrá ser el de su crucifixión o el de su resurrección, porque dependerá de él, absolutamente de él si califica a la Liguilla o queda eliminado; una victoria será su pase a La fiesta grande; una derrota podría ser su eliminación.

La moneda está en el aire y los Canarios tienen la sartén por el mango. El Cancún, por su parte, recibirá a La Paz en el Andrés Quintana Roo el mismo sábado a las 20:00 horas (19:00, hora del centro de México), pero ya con muy escazas probabilidades de entrar a la postemporada. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez; Daniel Parra, 4. Juan García, Rene López (Paulo Romero, 86’), Brayton Vázquez, Walter Ortega, Francisco Figueroa (Paolo Yrizar, 86’), Jaziel Martínez (Sebastián Medellín, 80’), Raúl Torres, Mauro Nambo (Laerte Polydoro, 80’) y Cristopher Trejo (Omar Islas, 63’). DT: Ignacio Trejo.

CANCÚN FC: Gustavo Gutiérrez; Axl Padilla (Óscar Villa, 86’), Jonathan Hernández, Rodrigo Reyes (Jean Unjanque, 80’), Benjamín Galindo, Leonardo Zabala, Armando Chávez, Jorge Díaz (Aldo Solano, 86’), Sergio de los Ríos (Adán Zaragoza, 74’), Alan Rodríguez (Francisco Uscanga, 74’) y Mauro Pérez. DT: Luis Arce.