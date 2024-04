Mario García desparramó humo al ser presentado como entrenador canario

Morelia, Michoacán, 18 de abril 2024.- Otro más. Mario García fue presentado como séptimo entrenador en jefe del equipo canario de José Luis Higuera. El ex jugador y ex director técnico atlantista llegó a la Sala de Prensa del Coloso del Quineo y lanzó humo a diestra y siniestra. No se midió. Sus palabras lo evidencian: “Con el Club Atlético Morelia coincidimos en el futuro cercano de estar en Primera División, de tener un estadio lleno, un equipo que juegue buen futbol y que nos regrese a soñar en el más alto nivel".



Ya encarrerado en su discurso mareador, no tuvo empacho y no se limitó en exageraciones, total, solo son sueños sin base, sin fundamento, porque el Atlético Morelia no cuenta ni siquiera con una buena base de jugadores para competir en la todavía Liga de Expansión: “Quiero estar compitiendo en el Mundial de Clubes que es el tope como club; hay que pensar en grande y hay que trabajar para estar en correspondencia con ese sueño”.

Ufh. Y tampoco se puso límites en eso del elogio en boca propia, de echarse porras pues. Total, son tiempos de campañas, es decir de promesas incumplibles, de atolito con el dedo, de engañifas a diestra y siniestra, al fin que, como dice la conseja popular: Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Díganlo si no sus siguientes palabras: “Me llega en un momento donde la experiencia, la sapiencia y las ganas están a full”.

Total, que Mario García es el nuevo director técnico del Atlético Morelia, equipo al que llega después de un mal paso como entrenador del Club Spot Cartaginés del máximo circuito costarricense, habida cuenta que, precisan, salió mal con la plantilla de jugadores y solo dirigió durante 3 meses en ese país. Lo más que ha alcanzado en su calidad de titular de un cuerpo técnico son dos trofeos de campeón de la Expansión, ambos con los Potros de Hierro del Atlante.



José Luis Higuera, fiel a su costumbre, también habló como candidato en plena campaña proselitista: “Desde la directiva cerramos filas con el proyecto para contar con una plantilla de 30 y 32 jugadores, diseñado propiamente por el director técnico a largo plazo. No voy a cambiar mis exigencias con el club”. Pero, también, veladamente, dejó sentir su inconformidad con Christian Barrientos. Vamos a reforzar la Dirección Deportiva con otra persona, para redoblar trabajos en el armado del equipo”.



En suma, Mario García llegó al banco de entrenador que antes fue ocupado por Norberto Scomponi, Israel Hernández, Roberto Muñoz, Carlos Morales, Gabriel Pereyra y Ricardo Valiño. Esto es que el defeño es el séptimo entrenador en jefe de toda la historia del nuevo Atlético Morelia. Total, que por bien del equipo, ojalá y logre al menos el 10 por ciento de lo que promete, ojalá y sí. Así sea.