Los del Atlético Morelia no pudieron con los coleros Alebrijes, a duras penas empataron

Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2024.- Un pasito hacia adelante y dos pasos para atrás. Los Monarcas del Atlético Morelia van como el burro de Tío Chocho, dan un paso para arriba y se regresan dos, Y así no se puede, por eso no pudieron con el colero de la Taba General y, además, jugaron sin jugar, y como dice la canción anduvieron “arrastrando la cobija y ensuciando el apellido”, de ahí que hicieron añicos los pronósticos que los ponían como claros favoritos porque solamente empataron 1 a 1.

En 3 partidos que habían jugado, los Alebrijes se comieron 11 goles y no sabían los que era hacer ni uno. Ah, pero llegó el cuadro dirigido por Mario “El Cantinflas” García y acabó con su sequía porque al minuto 28’ el chapín José Franco cabeceó a placer en medio de cuatro defensas paralizados para hacer el gol de la quiniela y el primero de su equipo en lo que va del Apertura 2024 de la Liga de Expansión.

Sí, es verdad, los Monarcas del Atlético Morelia empataron dos minutos después, también de cabeza, por conducto de Christopher Trejo, pero solo porque Omar Islas, el único jugador que suda la camiseta en serio, sacó un centro preciso para apaciguar las alteraciones emocionales de su entrenador, el que cree que agritos va a cambiar el rumbo del partido. Después del empate nada y menos de eso, porque el juego descendió de un gris rasposo a un negro calamitoso.

No, los Monarcas no avanzan y la leve mejoría que habían mostrado ante el Tepatitlán se fue al foso, pero más profundo, porque lo que se vio en la cancha oaxaqueña fue un retroceso. El equipo que más se esforzó fue el local, pero como tampoco anda bien, no le alcanzó para obtener su primer triunfo, pero al menos ya hizo gol y ya no perdió.

Ya van cinco partidos, es decir que los Monarcas del Atlético Morelia han disputado 15 puntos, de los que han dejado ir 10 y se han quedado con 5, lo que transitoriamente los tiene en el lugar 10 de la clasificación. Cierto, había que concederle el beneficio de la duda por tantas altas y bajas que registró, pero no se le ve ni pies ni cabeza. La jornada 6 será clave, porque es en la que ya deberá dejar claro a qué juega de la mano del Cantinflas García, ese entrenador que habla mucho y dice poco.

En la jornada seis los Alebrijes visitarán el viernes venidero al Atlante, conjunto que está en el cuarto escalón de la Tabla General. A su vez los Monarcas del Atlético Morelia recibirán en el rectángulo verde esmeralda del Coloso del Quinceo a Dorados, sub colero de la clasificación. Por cierto, habrá que ver si los boletos de entrada tienen un 40 por ciento de descuento, porque ese fue un compromiso que asumieron los jugadores y los entrenadores en caso de derrota. Así sea.

ONCENAS INICIALES

ALEBRIJES: Eduardo Fernández; Rodrigo Noya, Alfonso Luna, Juan Martínez, Richard Ruiz, Héctor Mascorro, Jorge Sánchez, Miguel Mayo, Armando González, Orlando Ballesteros y José Franco.

ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres; Diego García, Diego Gallegos, Walter Ortega, Jesús Miranda, Omar Islas, Rolando González, Raúl Torres, Christopher Trejo, Fernando Illescas y Paolo Yrizar.