Feyenoord anunció la contratación del delantero mexicano Stephano Carrillo

Róterdam, Países Bajos, 5 de febrero del 2025.- El club holandés Feyenoord, que participa en la Eredivisie, anunció la contratación del delantero mexicano Stephano Carrillo, procedente del Santos Laguna.

A través de sus redes sociales, el club de Róterdam hizo oficial la contratación del juvenil mexicano de tan solo 18 años de edad, tras la salida de Santiago Giménez rumbo al AC Milan.

“¡Estamos ansiosos por verte, Stephano!”, escribió el club holandés en la publicación de presentación.

Cabe destacar que el ariete mexicano militó en la Academia Santos Peñoles Velardeña, y llegó a la Cantera Guerrera en 2019 con la categoría Sub 13. Desde entonces, realizó un proceso completo con los equipos albiverdes Sub 16, Sub 18 y Sub 23, hasta llegar al primer equipo.

Su debut como profesional se dio durante el Clausura 2024, el pasado 18 de febrero del 2024, cuando Santos Laguna enfrentó a Pumas de la UNAM en la jornada 7 en el estadio Olímpico Universitario; su primera anotación se dio en la fecha 14 del mismo campeonato, en un duelo frente a las Águilas del América en el Estadio Corona.