Es momento de volver a mi país y hacer algo por él: Javier Aguirre

Ciudad de México, 31 de julio del 2024.- El nuevo entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre, aseguró en una entrevista de presentación que es momento de volver al país y hacer algo por él, en referencia a temas futbolísticos, por lo que confió en lograr una buena actuación en el Mundial del 2026.

“Siento que es momento, después de 22 años dando vueltas por ahí, de volver a mi país y hacer algo por él. Llego en buen momento físico y anímico con un buen bagaje para sumar al proyecto de la selección para el Mundial que nos tocará jugar en México”, externó Aguirre, quien ya arribó al país para ser presentado el jueves ante medios de comunicación.

El “Vasco”, como es conocido coloquialmente, vivirá su tercera etapa como timonel del tricolor, luego de los fracasos en los Mundiales del 2002 y 2010, en los que no se logró acceder al famoso quinto partido (cuartos de final), incluida una derrota dolorosa ante Estados Unidos en los octavos de final del año 2002.

“Soy un convencido de que los proyectos hay que dejarlos caminar, yo apoyaba incondicionalmente a Jaime. Como pasa en este cargo, los resultados mandan. Deciden prescindir de Jaime y me llaman. Es difícil decirle que no a la selección mexicana si no tiene técnico; es una oportunidad fantástica”, explicó.

“Hay mucha ilusión de entrar en el grupo de la élite; veo un equipo mentalmente fuerte”, sentenció.

Cabe destacar que en esta nueva etapa como entrenador de la Selección Nacional mexicana, Javier Aguirre contará con Rafael Márquez, leyenda del futbol mexicano, dentro de su cuerpo técnico.