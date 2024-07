Equipo femenil de polo acuático de Michoacán gana bronce en Nacionales Conade

Guadalajara, Jalisco, 3 de julio de 2024.- La delegación michoacana logró la medalla 106 en los Nacionales Conade 2024, luego de que, el equipo femenil de polo acuático, venciera a Guanajuato en el duelo por el tercer lugar de la disciplina, que tiene como sede en Guadalajara, Jalisco.

En el encuentro que tuvo lugar en la Unidad Deportiva Metropolitana del Code Jalisco, el equipo dirigido por la entrenadora Eva Ortiz Escobar (categoría 19-21 años Femenil), impuso condiciones desde el primer set, al vencer a las guanajuatenses 4-0, mientras que en el segundo cuarto aumentaron la ventaja a 7-0, en el tercero 11-2, cerrando el marcador 13-6. En el podio, compartieron puesto con el representativo de Jalisco, que ganó el oro, mientras que la plata fue para las de Nuevo León.

"Es el resultado del trabajo que se viene realizando. Me pone muy contenta aportar al histórico medallero que registra Michoacán en este año. Se jugó muy bien, especialmente en este partido, demostraron mucha confianza y muy completas, nos vamos con la espinita por no haber alcanzado el pase a la final, pero me deja muy feliz su participación", dijo la entrenadora Eva Ortiz.

En lo que respecta la actividad varonil, la entidad, a través de la representación del equipo Ru2, contará con tres equipos (categorías 15-16 años; 17-18 años y 19-21 años), en búsqueda de aportar con los últimos podios de la máxima fiesta del deporte amateur del país.

Al momento, Michoacán cuenta con 106 medallas, desglosadas en: 29 oros, 29 platas y 48 bronces conquistadas en la edición 2024, la mejor en la historia en los Nacionales Conade, con récords en primeros lugares y en el total de metales obtenidos, por lo que el polo acuático, podría aumentar estas cifras.