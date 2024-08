En calidad de amplios favoritos, los Monarcas del Atlético Morelia visitan a los Alebrijes

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2024.- Los Monarcas del Atlético Morelia tienen este domingo un partido que en el papel se antoja bastante sumamente cómodo para sus aspiraciones, habida cuenta que visitan a Los Alebrijes de Oaxaca, conjunto que ocupa el último lugar de la Tabla de Clasificación. El encuentro corresponde a la Jornada 5 de Torneo Apertura 2024 de la Liga de Expansión.



Partido cómodo para los Monarcas, sí, en el papel, pero en la cancha nada está escrito, por lo que los dirigidos por Mario “El Cantinflas” García tendrán que jugar con mucho orden, intensidad y determinación en busca de alcanzar su segunda victoria de la competencia. Habida cuenta que de 4 encuentros disputados empató 1, perdió 2 y, por fin, en la Jornada anterior le pudo ganar al Tepatitlán, aunque con un penal de por medio.



Los Alebrijes no han podido sumar. Han 3 juegos y todos los han perdido, es por eso que se piensa que es un cheque al portador para los Monarcas del Atlético Morelia, pero nada más alejado de la realidad, porque un partido no se gana hasta que se gana y, como usted sabe, lector amable, hay tres resultados posibles. Lo que sí es que el cuadro oaxaqueño ha recibido muchos goles, lo que habla de lo endeble de su defesa, en virtud de que le han anotado 11 veces y no ha podido hacer ni uno.



Sí, parece que los Monarcas tienen la sartén por el mango, pero mientras son peras o son manzanas, más vale que se apliquen para que no vayan a salir con su domingo 7, qué caray. El Cantinflas García hizo jugar ante Tepatitlán a los siguientes hombres: Antonio Torres; Diego García, René López, Diego Gallegos, Diego López (Jaziel Martínez, 81’), Walter Ortega (Jair Cortés, 72’), Jesús Miranda (Edwin Quezada, 90’), Omar Islas, Rolando González, Christopher Trejo (Junior Maleck, 81’) y Paolo Yrizar (Fernando Illescas, 72’).



El partido está marcado para dar inicio a las 5 de la tarde de este domingo 25 de agosto de 2024. Los pronósticos colocan al cuadro de José Luis Higuera como amplio favorito. Veremos que sucede. Así sea.