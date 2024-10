El colero Correcaminos golea al insípido Monarcas del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2024.- El colero Correcaminos superó todo el partido y goleó al insípido Monarcas del Atlético Morelia. Solamente se vio un equipo en la cancha, el local, porque no tuvo rival, ya que los pésimamente dirigidos por Mario “El Cantinflas” García brillaron por su ausencia, habida cuenta que no tienen idea, ni pequeñas ni grandes asociaciones dentro de la cancha y menos conjunción de equipo. El de la capital michoacana es un cuadro sin ideas, desprovisto de un sistema juego, soso, bobo y desangelado.

Nada tiene rescatable ese cuadro moreliano. Nada, porque ni siquiera merece la denominación de equipo, porque no se conjunta como tal. Deambula por el rectángulo de juego sin rumbo fijo, destartalado, vulnerable y desarticulado. Ni las manos mete y no es que los jugadores no se esfuercen, es que no tienen argumentos para sobreponerse al dominio de un rival que con muy poco los exhibió de cabo a rabo. Y lo peor del asunto, es que de la banca no salió ni una sola reorientación que cambiara el diseño táctico.

El mejor jugador de los Monarcas del Atlético Morelia fue Antonio Torres, habida cuenta que con dos atajadones evitó que la goleada fuera de escándalo. En el primer minuto de juego hizo un paradón a tiro de José Flores y, después, al 30’, realizó otro a un desvío de su defensa. En los goles de Correcaminos nada tenía por hacer, porque el primero fue un disparo a bocajarro de José Alonso Flores al 10’, el segundo del capitán Daniel Cisneros (56’) que cacheteó un centro raso antes de que llegara al portero “moreliano” y, el tercero, fue desde los once pasos a cargo de José Alonso Flores (69’).

Los Monarcas del Atlético Morelia no hilvanaron tres jugadas seguidas en todo el partido, por el afán de tocar en corto al pie del compañero. Rara vez llegaron a portería rival debido a su toque horizontal. El cuadro del Cantinflas García no encuentra cohesión en la media cancha, su defensa se equivoca y entrega balones grotescamente, como ese rebote del que surgió el primer gol. Y su delantera está más chata que un camión de pasajeros.

No se le ve alivio a ese enfermo que necesita otro médico diferente que, al menos, le sepa dar analgésicos para la diarrea de futbol que muestra.

Con la victoria, el Correcaminos abandono el sótano de la Clasificación General y se encaramó a la décima segunda posición con sus 9 puntos. Con la vergonzosa derrota, los Monarcas del Cantinflas García se estancaron en el noveno escalón con 12 puntos de los 33 que ha disputado. En la Jornada 13 el cuadro de Morelia recibe a Mineros de Zacatecas y el equipo universitario de Tamaulipas vista al Atlante. Así sea.

CORRECAMINOS: Rubén Castellanos, Julio Pérez, Daniel Cisneros (Danilo Rincón), Gerardo Moreno, Aarón Salazar, Sergio Treviño (Erick Espinoza, 79’), Joaquín Estopier, Sebastián Medellín, Alexis Villarreal (Armando Chávez, ), Jonathan Gámez (Francisco Tede), Paco Cortés y José Alonso Flores (Miguel Zapata). DT: Francisco Cortez.

MONARCAS DEL ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Diego García, Luis López (Edson Castellanos, 61’), Diego Gallegos (Kevin Arias, 71’), Walter Ortega, Raúl Torres, Edson Martínez (Omar Islas, 46’), Rolando González, Fernando Illescas, Brayan Trejo (Larte Polydoro, 61’) y Joao Meleck (Josué Gómez, 71’). DT: Mario García.