El Atlético Morelia no levanta, sigue en el fondo de la Tabla de Clasificación

Morelia, Michoacán, a 07 de marzo de 2024.- No mejoran, ni levantan el vuelo los Canarios. Por quinta vez en tan solo 8 partidos que han jugado en 9 jornadas de la Liga de Expansión fueron derrotados. Ahora el resorterazo se los pegó Dorados de Sinaloa por tanteador de 2-1 en tierras culiches.



Así, con solo 5 puntos de 24 disputados, el Atlético Morelia sigue hundido en el sótano y sin visos de solución, porque ante el Gran Pez ni siquiera dejó ver empaque de equipo, habida cuenta que jugó al pelotazo, sin lograr cohesión entre líneas y con una media cancha sin coordinación, ni acompañamiento.



La lentitud de la defensa canaria, su mala colocación y sus fallas garrafales fueron una constante durante el partido. Daba la impresión de que les pesaban los zapatos, amén de que dejaban grandes espacios ante las acometidas de los dirigidos por el Chiquis García.



Tecpanécatl y Vergara siguen sin entender que el futbol es un juego de asociación y, por eso, abusan en la conducción de la pelota y no sirven a sus compañeros. Y, para colmo de males, Ángel cae en cólera lo que provoca riesgos innecesarios para su equipo.



Volvió a perder el Atlético Morelia. Le pesó la cancha, el balón, el rival, el clima, la altura y hasta los zapatos. Fue un equipo que no dejó la abulia, que no muestra carácter, que solamente reacciona a la propuesta del rival, sin tomar nunca la manija del encuentro.



El primer gol de Dorados cayó al minuto 17, en una jugada en la que Daniel López entró como cuchillo caliente en mantequilla ante la opacidad y pesadez de una defensa que paga facturas porque a Leobardo López ya no le alcanza el físico y lejos de liderar la zaga provoca grandes huecos.



El empate llegó en buen momento, dos minutos después del gol de la quiniela, Atlético Morelia atacó por el lado izquierdo de donde salió centro a la olla que fue peinado por Vergara a segundo poste, allí apareció Enrique Cedillo sin marca para empujar de cabeza ante la desesperación del guardameta Jonathan Vaal, quien se revolvió como gato boca arriba, pero nada pudo hacer para evitar el gol porque el balón ya estaba dentro de la portería.



El gol de la derrota cayó en el segundo tiempo, al minuto 56’. El Gran Pez entró por el centro ante la desubicada y lentísima defensa moreliana que dejó avenidas más grandes que la Francisco I Madero de la capital michoacana. Cristian Cañozales tiró frontalmente y en gran reacción el guardameta Antonio Torres rechazó. La defensa canaria fue presa de su desatención y lentitud y el delantero Daniel López firmó su doblete ante una puerta abierta de par en par.



Después el Chiquis García cedió terreno y balón para cuidar el marcador, Atlético Morelia aprovechó y tuvo dos ocasiones claras de gol, pero en la primera el paraguayo Gustavo Ramírez desperdició garrafalmente ante el portero Vaal y, en la segunda, Flores también no supo colocar el cabezazo cuando tenía todo para hacer el del empate. Así no se puede, no se puede así, no se podrá así, con esos jugadores no hay entrenador que pueda.



En la jornada 10 el Atlético Morelia recibirá el jueves 14 al Cancún FC, actual campeón de la competencia, en el Monumental Estadio Morelos; Dorados de Sinaloa descansará. Así sea.

DORADOS DE SINALOA: Jonathan Vaal, Sebastián Yanez, Juan García Sancho, Luis Ruiz, César Castillo (Armando González, 77’), Alfonso Sánchez (Luis Gamíz, 89’), Kevin Lara (D. Domínguez, 89’), Juan Martínez, Gerson Vázquez (Alam Galindo, 74’), Cristian Cañozales y Daniel López. DT: Rafael García.



ATLÉTICO MORELIA: Antonio Torres, Diego García, José Saavedra, Ulises Cardona, Enrique Cedillo, Leobardo López (L. Quezada, 29’), Ángel Tecpanécatl (Omar Islas, 58’), Gustavo Ramírez, Fernando Illescas (Flores, 71’), Mauricio Galván y Sergio Vergara (Christopher Engelhart, 58’). DT: Norberto Scoponi.