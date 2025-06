Debuta Xabi Alonso con empate en su primer partido al frente del Real Madrid

Miami, Estados Unidos, a 18 de junio de 2025.- El inicio de la gestión de Xabi Alonso como técnico del Real Madrid no tuvo el brillo esperado. En su debut en el Mundial de Clubes, el conjunto merengue empató 1-1 ante el Al Hilal de Arabia Saudita, en un duelo marcado por la ausencia de Kylian Mbappé, quien no fue convocado por presentar un cuadro febril.

Pese a contar con figuras como Vinicius Jr., Jude Bellingham, Tchouaméni y Luka Modric, el Madrid no logró imponer su jerarquía de manera contundente. El primer gol llegó al minuto 33, cuando Gonzalo García finalizó una jugada iniciada por Vinicius desde la banda derecha. Sin embargo, la ventaja duró poco: un penal cometido por Raúl Ascensio permitió al portugués Rúben Neves empatar el marcador justo antes del descanso.

El Real Madrid dominó por tramos, pero no logró capitalizar ese control en goles. La oportunidad más clara para cambiar el rumbo del partido llegó desde los once pasos, pero Federico Valverde falló el penal al minuto 70, tras una buena intervención del portero Yassine Bounou, quien fue figura para el Al Hilal.

El resultado empaña el estreno oficial de Xabi Alonso, quien asumió el cargo tras la salida de Carlo Ancelotti hace apenas dos semanas.

Con un plantel repleto de talento pero aún sin Mbappé en cancha, el equipo blanco tendrá que corregir errores rápidamente si quiere avanzar con paso firme en el torneo.