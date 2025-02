Crónica deportiva: ¡Indignante! El colero exhibe y despluma al Morelia de Higuera y Castro

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2025.- ¡Momento! Y lo escandaloso no es la goleada, porque pudo haber sido mayor, sino el baile que el colero de la clasificación le dio al destartalado remedo del Morelia de los tiempos idos.

Caer 5-1 ante Dorados de Sinaloa es indignante. Muy indignante. Y no, no fue una chiripa del Gran Pez, porque fue superior al desplumado canario de principio a fin de la conti…No, contienda no, eso no fue contienda, sino una masacre.

Los pronósticos, para todos, apuntaban a una victoria fácil del otrora Coras del Tepic, luego Cañeros del Zacatepec y, ahora, remedo del Atlético Morelia. Pero qué va, los sinaloenses le arrebataron a los de José Luis Higuera y Nacho Castro los anzuelos y las carnadas desde el primer minuto de juego y se dedicaron a pasearlos por todos los sectores de la cancha.

Y en la banca “canaria” nada, no surgía algo que le cambiara el rostro a los insufribles “jugadores” “michoacanos”. Insufribles, sí, porque los del Gran Pez entraban hasta la cocina como cuchillo caliente en mantequilla. Solo que fallaban, fallaban y fallaban ante la portería mal resguardada por la defensa y el portero desorientado; habían perdido la brújula.

Fueron 5 goles de los Dorados, 5, y pudieron haber sido 12. Y no fue la docena porque el portero haya hecho los paradones, no, sino debido a que los delanteros locales no son doctos en eso de mandar el balón a la red. Se sacudían con gran facilidad a medios y defensas, pero el engrudo se les hacía bolas a la hora en que debían tirar.

Ni caso tiene describir las anotaciones, simplemente hay que decir que los delanteros entraron como Juan por su casa, sin que alguien les obstaculizara el paso. Jesús Hernández anotó 2 (17’ y 39’), Leonardo Vargas otro par (43’ y 64’) y Alfredo Peral el tiro de gracia al 68’. Sebastián Medellín hizo el de la honrilla al 45+1’.

Nunca, antes, en su corta historia, este Atlético Morelia había sido exhibido y goleado de tan fea manera. Es la primera vez que le meten 5 goles, la primera, y se los hizo el equipo que dirige el Loco Abreu cuando todavía era el peor del torneo; ahora, Dorados, ya está en la décima segunda posición con sus 4 puntos y el conjunto moreliano en la décima, de donde caerá irremediablemente en la siguiente jornada.

“¿De quién es la culpa? No quiero Saberlo” Dice la canción. Pero es de todos, desde los jugadores y el cuerpo técnico, pasando, claro está, por el dueño y la directiva, o sea del mismo. ¿Qué van a hacer? Nada, qué van a andar haciendo, si de todos modos los ingresos económicos son muy buenos y abundan los que dicen “yo estoy con el equipo en las buenas y en las malas” y son los que no exigen, los que de todos modos van al estadio.

¿Qué sigue para el Morelia, el nuevo Monarcas del Atlético Morelia? Qué va a seguir si no hay proyecto con miras al futuro, si vive de prestado, si cada seis meses cambian la mayor parte de la plantilla de jugadores, si lo común es tratar de dar bombazos mediáticos, si lo que de allí emana es humo y más humo, qué va a seguir.

A sí, sigue que en la jornada 7 el Atlético Morelia perderá el décimo lugar, caerá más abajo, porque descansa y no volverá a jugar sino hasta la fecha ocho en que recibirá a Venados. Ah, y el Gran Pez, por su parte, “loco de contento con su cargamento” de su primer partido ganado visitará al Correcaminos. Total, no pasa nada, al fin que como no hay descenso (no digo ascenso), no hay de qué preocuparse. Así sea.

Dorados: José Castro; Sebastián Yánez, Abraham Flores, Lamonth Rochester, Josué Reyes, Luis Ruiz, José Peralta, Emiliano Bonilla, César Castillo, Jesús Hernández y Leonardo Vargas. DT: Sebastián Abreu.

Atlético Morelia: Santiago Ramírez; Daniel Parra, Brayton Vázquez, Sebastián Medellín, Walter Ortega, Francisco Figueroa, Misael Domínguez, Jaziel Martínez, Raúl Torres, Joao Maleck y Laerte Polydoro. DT: Ignacio Castro.