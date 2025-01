Con penal anotado por Brayan Trejo, el Atlético Morelia abrió con triunfo en su casa

Morelia, Michoacán, a 11 de enero de 2024.- A través de un penal que no era y que el árbitro se sacó de la manga para compensar por otro que sí era pero que no marcó, los Monarcas del nuevo Atlético Morelia derrotaron por la mínima a la Jaiba Brava del Tampico Madero, en partido jugado ante escaso público que se dio cita en el Estadio Morelos. De esta manera el cuadro de José Luis Higuera empieza bien sus andaduras en el torneo de Clausura 2024-2025 de la Liga de Expansión.

Fue un partido de marcados contrastes y dominio alterno, en el que los adversarios dejaron ver sus durezas de piernas luego de sus pretemporadas a marchas forzadas. Se dieron arribos en las dos porterías, jugadas de peligro y tiros a gol que ninguno de los dos pudo capitalizar, ya por las buenas intervenciones de los porteros, ya porque se atravesaron los postes, ya porque los disparos se fueron por arriba o los costados.

Por lapsos, los jugadores de uno y otro equipo dejaron ver dificultades, fallaron mucho y enseñaban agotamiento. En el primer tiempo el Atlético Morelia fue mejor y, en el segundo, cuando Tampico Madero se veía muy peligroso, el silbante marcó un penal inexistente en favor de los nuevos Monarcas, Brayan Trejó lo cobró de buena manera, engañó al guardameta y marcó el gol de la victoria al minuto 55’´, gol con el que al final se quedaría con os 3 puntos en disputa.

Sí, claramente no era penal, ero antes, en el primer tiempo, el árbitro no hizo buena una manototota de un defensor jaibo que, dentro del área, aprovecho la ventaja para iniciar un contragolpe que no acabó en gol porque a sus compañeros se les hizo bolas el engrudo a la hora de atacar con todas las ventajas.

El conjunto moreliano inició el partido y el torneo con Santiago Ramírez en la portería, quien hizo dos atajadas con etiqueta de gol. Además, fueron titulares Walter Ortega, Damián Torres, Juan Carlos Sancho, Diego Gallegos, Jaziel Martínez, Josué Martínez, Omar Islas, Josué Gómez, Joao Maleck y Brayan Trejo. Quienes mostraron garra y ganas de agradar bajo las órdenes del español Ignacio “Nacho” Castro, quien fue un nudo de nervios en la zona técnica del Morelia. Así sea.