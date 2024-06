Con medalla de oro, Monse Zavala se despide a lo grande de Nacionales Conade 2024

Campeche, 31 de mayo de 2024.- Monserrat Zavala Cahue le otorgó la novena medalla de oro a Michoacán en Nacionales Conade 2024, tras derrotar en la final de breaking individual (16-23 años), a la quintanarroense Swami Mostalac Ritzzitello, y con ello, se despide por la puerta grande de esta competición.

Luego de tres victorias, Zavala Cahue pasó sin problemas y de manera invicta el proceso previo de round robin o todos contra todos. Posteriormente, en la fase de eliminación directa venció a la queretana Erandi Dávalos y a Alejandra Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuartos y semis, respectivamente.

Por el oro, se enfrentó a Mostalac Ritzzitello, con quien se ha visto las caras en las tres finales desde que esta disciplina entró al programa nacional; la michoacana se llevó las victorias en La Paz, en 2022 y recientemente en Campeche, en 2024. La quintanarroense hizo lo propio en Tabasco, en 2023.

“Estoy llena de emoción, creo que esto es un sueño, solo me queda decir que este fue mi último año y lo único que quería era disfrutarlo con todo el corazón independientemente de lo que pasara, quería cerrar feliz y con eso ya me iba a ir feliz. Esta medalla me sabe a mucha pasión, humildad y felicidad”, compartió.

Esta medalla significó la última en Nacionales Conade para ‘Monse’, quien en tres años de participación obtuvo tres oros (dos individuales y uno en parejas mixtas junto a Luis Ángel Díaz), así como una plata (en individual) y un bronce (en parejas mixtas junto a Luis Ángel Díaz).

En esta edición, Michoacán fue representado en breaking por Monserrat Zavala Cahue, Sofía Elvira García, Édgar Jesús García, José Arturo Velázquez y Ángel Uriel Bocanegra.

Mientras que, en Guadalajara, Jalisco, el ciclista Alexander Marmolejo se adjudicó el bronce en la prueba de persecución pista, Juvenil B. La entidad llegó hasta el momento a 28 medallas (nueve oros, nueve platas y 10 bronces) en la máxima justa amateur del país.