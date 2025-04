Con la necesidad imperiosa de ganar, Morelia y Cancún tienen cita hoy en el Morelos

Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2025.- Con la necesidad imperiosa de ganar para mantener vivas sus esperanzas de colarse a la postemporada del Clausura 2025 de la Liga de Expansión, Atlético Morelia y Cancún FC se enfrentarán hoy en el Coloso del Quinceo a partir de las 19:00 horas, en partido de la Jornada 14. Ambos llegan con 16 de 36 puntos disputados, es decir que uno y otro han perdido 20 unidades. El cuadro visitante ocupa la décima posición en la tabla por su mejor golaveraje (-1) y el local está en el escalón 11 con su (-4) de diferencia. Es decir que el empate les sirve de poco o nada; y si hay victoria, el derrotado se despedirá de sus sueños.



Ya hay cuatro calificados, a saber: Atlante, Mineros. UdeG y Jaiba Brava. Por su parte el Celaya (22 puntos y +8) está a un pelo de rana calva de meterse a la Liguilla, le bastará un empate y le quedan por disputar 2 partidos, hoy enfrentará a la UdeG. Esto es que, si los números no mienten, quedan 3 lugares en vacantes. Y mientras son peras o son perones, Morelia y Cancún necesitan ganar sus dos partidos restantes y esperar que Venados, Tapatío, Correcaminos y Tepatitlán la rieguen gacho; pero, como luego dicen, la esperanza muere a la última.



Los Canarios han enseñado mejoría en sus enfrentamientos recientes. Ciertamente su delantera sigue malita, muy malita, porque fallan a diestra y siniestra muchísimo ante el arco rival. Pero, bueno, su avance es notorio, sin embargo, no está demás recordar que cabestrean o se ahorcan, esto es que ganan o se los lleva la chifosca mosca. Para Cancún el panorama es parecido, por lo que alguno de los dos hoy quedará eliminado, si no es que ambos.



Por tanto, el de este día en el Monumental Estadio Morelos es un partido de pronóstico reservado. Un localista dirá que la victoria será del Atlético Morelia, sí, pero no será fácil, porque a pesar de que Cancún ha ido a la baja (no ha ganado en sus 4 encuentros más recientes y ha perdido los de las jornadas 12 y 13), seguramente saldrá matar o morir, lo que lo hace un equipo muy peligroso, y como tiene un buen cuadro y está bien dirigido, más le valdrá a los Monarcas del Atlético Morelia no descuidarse atrás, estar muy bien armado en media cancha y ser muchísimo más eficaz de lo que ha sido en delantera. Así sea.



ATLÉTICO MORELIA: Santiago Ramírez, Juan Garlos García, René López (Omar Islas, 65’), Diego Gallegos, Brayton Vázquez, Walter Ortega, Martínez, Édgar Martínez (Jaziel Martínez, 88’), Damián Torres, Mauro Nambo (Junior Maleck, 65’), Laerte Polydoro (Christopher Trejo, 65’) y Paolo Iryzar (Francisco Figueroa, 55’). D.T: Nacho Castro.



CANCÚN FC: Gustavo González, Axl Padilla, Jonathan Hernández, Benjamín Galindo, Leonardo Zabala, Armando Chávez, Alan Rodríguez, Johan Alonzo, Jorge Díaz, Adán Zaragoza y Mauro Pérez. DT: Luis Arce.