'Checo’ Pérez habla de un posible regreso a la F1 tras su salida de Red Bul

León, Guanajuato, a 11 de enero 2025.- El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez habló de un posible regreso a la Fórmula 1, tras su salida de la escudería Red Bull Racing a finales del año pasado.

Además, durante una ponencia en la feria de León, Guanajuato, quien fuera dos veces campeón de equipos en “El Gran Circo” con el equipo austriaco, indicó que se tomará seis meses para decidir cuál es el siguiente paso en su carrera.

Sin embargo, admitió que no esperaba terminar el 2024 fuera de la máxima categoría del automovilismo mundial, por lo que comentó que ahora se concentrará en estar con su familia.

“Estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante, si me llega un proyecto bueno e interesante, sin duda que lo voy a considerar y lo voy a pensar, pero todo llegará en su momento. Mi prioridad es disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estar con mi familia, y los próximos seis meses tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso de mi carrera”, manifestó ‘Checo’ Pérez.

El piloto aseguró que no sabe si regresará a la F1, pues, dijo que está muy contento con su vida ahora y con los proyectos que le vienen por delante; no obstante, comentó que si le llega una propuesta interesante la considerará.