Autoridades buscan a Antonio Brown, ex estrella de la NFL por intento de homicidio

Miami, Florida, Estados Unidos, a 14 de junio 2025.- Antonio Brown, ex estrella de los Steelers de Pittsburgh y los Buccaneers de Tampa Bay, de la NFL, es buscado por las autoridades del condado de Miami-Dade, Florida, por intento de homicidio con arma de fuego.

De acuerdo con la orden judicial del juez, recogida por el medio The Washington Post, el ex jugador de 36 años, es acusado de ser el responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, por lo que fue detenido esa misma noche.

Según la Policía de la ciudad, varios videos muestran a Brown mientras golpea a otro hombre y momentos después inicia una pelea, en la que el ex atleta arrebató el arma a un agente de seguridad y después se acercó a la víctima a la que le disparó en dos ocasiones.

El hombre agredido aseguró que la exfigura de la NFL le disparó en dos ocasiones y que una de ellas le rozó el cuello; de igual forma, denunció que tuvo que acudir a un hospital para recibir tratamiento por sus heridas.

Por su parte, el ganador de Super Bowl, indicó en sus redes sociales que el altercado inició cuando lo atacaron varios hombres que querían asaltarlo.

“Contrariamente a lo que se ve en algunos videos, la policía me detuvo temporalmente hasta que escucharon mi versión de los hechos y luego me liberaron. Regresé a casa esa noche y no me arrestaron”, señaló Brown.