Realizan en la UAG concierto en honor a Frank Sinatra

Zapopan, Jalisco, a 24 de septiembre de 2024.- La Coordinación de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) presentó un espectacular concierto para recordar a Frank Sinatra, cantante de Jazz y actor estadounidense.

La presentación estuvo a cargo del grupo musical “The Owls Band”, dirigida por el maestro Enrique Hernández del Corral y se realizó en el Auditorio “Dr. Luis Garibay Gutiérrez”. Al evento asistió el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes.

Amplio repertorio

En el concierto se cantaron 18 canciones de Frank Sinatra, entre las que destacaron “Check to check”, “I got you under my skin”, “My way”, “Night and day” y “New York”, entre otras.

Una de las voces de esta interpretación fue Michelle Azpeitia, egresada de la Lic. en Negocios de la Moda e Imagen de la UAG, así como, Miguel Sotomayor y Andrés Cardoso.

Además, participaron integrantes del grupo de Jazz de la institución, como Ciro Liberato Ameneyro tocando el bajo; José Isaac Zamora Moyeda, con el teclado; Leonardo Nuño Arana, con la Guitarra y Voz; Nahum Johnatan García Melo con la batería; Antonio Pavel Ramírez Hermosillo, con el Saxofón alto y Clarinete; Emmanuel Romero Velázquez, con la Trompeta; y José de Jesús Huerta Gutiérrez con el Saxofón tenor y flauta.

En este evento también estuvieron alumnos, colaboradores y comunidad de Arte y Cultura de la UAG.