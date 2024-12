Presentarán “Un sordo rumor de ayer”, proyecto teatral donde adultas mayores rememoran vivencias y emociones, en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2024.- “Un sordo rumor de ayer” es un proyecto teatral que echa mano del biodrama, la comunidad y la creación lúdica, mismo que tendrá funciones en el CEAC del DIF Morelia (calle Dinamarca 201, colonia Villa Universidad), los días 9 y 10 de diciembre, a las 17:00 horas y con entrada libre.

El proyecto es comandado por el actor y director de teatro Diego Montero, quien inició este trabajo meses atrás con un grupo que era mixto y más grande, conformado por 30 personas adultas mayores.

Fue un trabajo que, como describió el propio actor y director de teatro, viene de “un proyecto de teatro y acercamiento a las artes escénicas enfocado a personas de 60 años y más”.

De acuerdo al actor, el planteamiento del proyecto estipulaba que trabajaría por 6 meses con dos grupos de adultos mayores en Morelia, mientras que para los 6 meses siguientes iba a realizar “una puesta en escena con características de biodrama, docuficción y teatro de la presentación más que de la representación”.

Sin embargo, al final hubo un único grupo, pues como lo contó Diego Montero, las mujeres que participan “vienen de un primer y segundo módulo porque el proyecto sí tuvo cambios; al principio plantee trabajar con dos grupos distintos, pero había compañeros y compañeras -del primer grupo- con interés por seguir trabajando en un segundo módulo, por eso lo replantee para que fuera un proceso de seguimiento -con ese mismo grupo inicial-”.

Entonces el grupo continúo, pero también tuvo una reducción paulatina a 8 personas; aunque se debe apuntar que eran justamente las que tenían mayor interés por seguir con la labor escénica. Como lo señaló el actor, “me decían ‘por favor Diego’ porque habían descubierto un espacio lúdico, de creación y exploración”, un proceso que evolucionó hasta la posibilidad, dijo, “de una puesta en escena con las señoras”.

Lo anterior es relevante pues de acuerdo al actor “en principio pensé que no iban a actuar, porque es un reto poner en escena a personas que no son actrices y no quería llevarlas a un espacio de mucha exposición; en origen yo iba a actuar con un unipersonal, para el cual iba a utilizar material que las señoras quisieran compartir; pero me di cuenta que lo importante eran ellas, que tenían más cosas por decir”.

Ahora bien, Diego Montero expuso que otro de los pilares del proyecto fue “lo que significa el recuerdo y la memoria para los seres humanos, esa es la premisa en este ejercicio biodramático”.