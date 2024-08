Para este septiembre alistan estreno del monólogo "Parabrisas My Love" de Daniela Zavala

Mérida, Yucatán, a 31 de agosto de 2024.- Este septiembre iniciará con una sorpresa para todas y todos los amantes del teatro por las funciones de estreno de “Parabrisas My Love”, una conmovedora puesta en escena creada por la actriz y dramaturga Daniela Zavala, que llegará al Teatro de las Artes Nina Shestakova en el estado de Yucatán, como parte de la Temporada Olimpo 2024.



Este biodrama dirigido por el director y productor Ignacio Flores de la Lama, presenta al público una historia donde se platea develar -con un sincero ejercicio de remembranza- la verdad de un evento catastrófico en la vida de la actriz, que trastocó su vida para siempre y al que ahora es necesario volver con una mirada que transita por la experiencia viva, sin decorados ni artificios, y que aún ahí, en medio de la reconstrucción de los hechos, encuentra el espacio para el humor.

Este retrato de una de sus más íntimas experiencias, obedece a las palabras de Peter Brook, quien mencionaba que el actor debe eliminar el miedo para poder someterse a algún riesgo, porque la pérdida del miedo da la posibilidad de alcanzar la libertad para crear. Y es que, quizá un recuento de las pérdidas de cuando en cuando sea necesario para seguir adelante.



Para Daniela Zavala la creación de “Parabrisas My Love” es un nuevo paso en su amplia trayectoria, en la cual ha unido sus facetas como actriz, productora y escritora en diferentes producciones audiovisuales para televisión, cine y teatro.



Con el respaldo de Caja Negra Producciones, esta historia original contará con una serie de presentaciones gratuitas, que se realizarán del jueves 5 al domingo 8 de septiembre con distintos horarios en las instalaciones del Teatro de las Artes Nina Shestakova, ubicado en la calle 128, avenida Mérida 2000 x 67, fraccionamiento Yucalpetén, en la ciudad de Mérida en Yucatán.



Para conocer más sobre “Parabrisas My Love” puedes visitar las redes sociales de la productora Caja Negra. En Facebook encuéntrala como: Caja Negra Producciones; en Instagram como: lacajanegramx; y, en la plataforma X como: @lacajanegraMX.