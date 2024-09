Jesús Lemus, presente en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2024.- El escritor y periodista Jesús Lemus, quien cuenta con casi una quincena de libros de periodismo e investigación en su carrera, se presentó este jueves en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (FILLM) con su nueva entrega "El Cártel Judicial".

Sin importar el clima lluvioso, el escritor reconocido por su dupla "Los Malditos: Crónica Negra desde Puente Grande" y "Los Malditos 2: El Último Infierno", tuvo una muy nutrida asistencia a su presentación en la Plaza Benito Juárez.

"Este libro no es partidista, es como los otros 13 libros que he escrito, es una información periodística que no está inclinada a ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda, pretende solamente hacer una participación de la gente hacia la realidad", comentó Lemus respecto a su nueva obra.

Una larga fila para la firma de sus libros fue la despedida que dieron los lectores morelianos al autor, quien celebró que ésta fue su primera presentación en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia.