Invitan al conversatorio sobre el pasado cinematográfico y la cultura audiovisual contemporánea

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2024.- En el patrimonio audiovisual se cuentan historias sobre personas, culturas, tradiciones y momentos históricos que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Debido a su importancia archivística, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) decidió proclamar el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

En el marco de esta fecha conmemorativa, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia, realizará el conversatorio “Cine, historia y patrimonio cultural en el Siglo XXI” en el que participará el cineasta de origen iraní Ehsan Khoshbakht, quien es codirector del ll Cinema Ritrovato, festival de clásicos y restauraciones en Boloña, Italia.

En el evento, el cineasta iraní sostendrá una charla con la doctora Tania Ruiz Ojeda, académica de la UDIR UNAM Morelia, y con la maestra Virginia Rico; en donde intercambiarán experiencias sobre las formas actuales de relacionarnos con el pasado cinematográfico y la cultura audiovisual contemporánea.

El conversatorio tendrá lugar el martes 22 de octubre a las 16 horas (4 de la tarde) en el UNAM Centro Cultural Morelia, que se encuentra sobre la avenida Acueducto No. 19 Colonia Centro, en la capital michoacana. La entrada es libre y gratuita.

SEMBLANZA

Ehsan Khoshbakht es curador de cine, cineasta, escritor y arquitecto. Es codirector del festival de cine Il Cinema Ritrovato en Bolonia, Italia. Ha programado ciclos dedicados al cine y el jazz, al cine iraní prerrevolucionario, a John Stahl, Henry King, Frank Tuttle, Stuart Heisler y George Stevens en Bolonia, Londres, Berlín, Barcelona, Nueva York, Lisboa, Ankara, Copenhague, Helsinki, Basilea y otros lugares.

Ehsan es programador de la sección retrospectiva del festival Locarno 2024, para la cual ha editado el libro The Lady with the Torch: Columbia Pictures, 1929-1959. Es director de dos documentales, Filmfarsi (2019) y Celluloid Underground (2023). Su cortometraje Duke Ellington in Isfahan (BBC Television, 2018) fue parte de la selección oficial del Telluride Film Festival en 2021.