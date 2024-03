Hugo, el hombre que ha personificado a Cristo por 10 años en Indaparapeo

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo del 2024.- Hugo Rodríguez Almanza, poblador del municipio de Indaparapeo, Michoacán, ha representado durante 10 años consecutivos a Jesucristo en la escenificación del Viacrucis en la Semana Santa. Con la fiel convicción de que este momento anual hace más grande su fe en Dios, pues va en la puesta en escena con la cruz a cuestas por cerca de mil 500 metros bajo el rayo del sol.

Hugo me cuenta que fue de recién casado cuando volvía a casa con su esposa y le comentó de sus ganas de ser él quien personificara a Cristo en este tradicional viacrucis, que en 2024 cumple 70 años de realizarse. Como una coincidencia, se encontraron casualmente con la señora Lidia Romero (organizada e hija de la primera mujer que representó a María en este viacrucis) y su esposa le expresó los deseos de Hugo por ser Cristo ese año.

Tres días después Lidia lo buscó para que conversara con el sacerdote, quien le dijo que no había problema por los tatuajes que tiene en diversas partes del cuerpo, que podrían taparlos para la escenificación. Me recalcó que en ese primer año no sabía leer y los organizadores le enseñaron para que pudiera memorizar sus diálogos.

"Voluntad, fe, de pasión, con pasión lo hago, no tengo ni una manda, no tengo algo así como un compromiso, nada", dijo al subrayar que a diferencia de otros casos de personas que participan en esta remembranza de la vida de Cristo para la que una semana antes se prepara mentalmente pues él mismo pide que los golpes, las caídas y latigazos sean reales para no actuar o fingir el dolor.

A pesar del sufrimiento físico que implica la representación de la crucifixión, así como el cansancio físico de cargar la cruz de encino que este año pesará 150 kilos, Hugo me comenta que por la tarde ayuda y participa en la Procesión del Silencio en la que el carga al Cristo; "que sí, estoy muy molido de mi espalda, muy golpeado, pero no le hace, (descansa) unos dos días nomás, viernes, sábado y domingo, después a seguir mi rutina de trabajo de diario", dice al recordarme que la preparación corporal para el viacrucis ha sido su trabajo en el campo.

"En verdad te digo que es mi último año" me señala pues considera que es necesario dejar que otras personas tengan esa oportunidad, sin embargo, cree que no podría recomendar a alguien o pensar que alguien en participar lo haga pues considera que es una determinación personal.