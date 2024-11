Habrá feria de adopción y venta con causa para lomitos y michis en Macroplaza Estadio, en Morelia

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre del 2024.- El próximo sábado en las instalaciones de la Macroplaza Estadio en Morelia, se realizará una jornada de esterilización masiva, y adopciones de michis y lomitos.

Respecto al evento, Minerva Bautista Gómez, activista animalista y ex regidora de la capital michoacana, indicó que fue derivado de una denuncia de presunto maltrato contra “Canela” y “Bombón”, dos perritos que viven en la plaza, que se organizó dicha actividad para promover la tenencia responsable hacia los animales.

"Fuimos a ver el caso y se pusieron en contacto con nosotros administradores desde Monterrey, nos señalaron que no tenían conocimiento de situaciones de maltrato y que para ellos era importante generar espacios libres de violencia y no se afectara a los perritos, y de ellos fue la idea de hacer una feria que es la primera de varias", comentó la ex secretaria de Seguridad Pública Estatal, quien recordó que es precisamente esa área de la ciudad de las consideradas como focos rojos por alto número de denuncias por maltrato animal.

Apuntó que al momento se tienen agendadas 45 esterilizaciones gratuitas, cirugías que se aplicarán principalmente a canes y felinos de calle, especies que viven en colonias circunvecinas a la Macroplaza.

Bautista Gómez indicó que también se contará con venta de productos diversos para lomitos y michis, actividad a favor de diversas agrupaciones animalistas.