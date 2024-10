Francis Ford Coppola presentará Megalopolis y recibirá el Premio a la Excelencia Artística en el 22° FICM

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2024.- Gracias al apoyo de Cinépolis Distribución, el legendario director, guionista y productor estadounidense, Francis Ford Coppola, ganador de cinco premios Oscar, presentará Megalópolis, su más reciente película, en el 22° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Además, el 22° FICM le otorgará al cineasta el Premio a la Excelencia Artística como reconocimiento a su incomparable trayectoria de más de 60 años y a las invaluables aportaciones que ha hecho a la industria cinematográfica. La ceremonia de entrega del Premio a la Excelencia Artística a Francis Ford Coppola se realizará el martes 22 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Mariano Matamoros, previo a función de Megalópolis.

Megalópolis es una epopeya romana ambientada en un imaginario Estados Unidos moderno. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un artista genial que pretende dar el salto a un futuro utópico e idealista, y su oponente, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, que perpetúa la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. En medio de ambos se encuentra Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido sus lealtades, obligándola a descubrir lo que realmente cree que merece la humanidad.

Protagonizada por Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight y Laurence Fishburne, Megalópolis comenzó a ser desarrollada por Francis Ford Coppola a principios de los años 80, cuando leyó sobre la conjura de Catilina, que tuvo lugar en el año 63 A.C. en la república romana.

“Se me había ocurrido esta idea”, recuerda el director. “Tenía muchas ganas de escribir esta historia. Empecé a llenar cuadernos con ideas o cosas que me encontraba leyendo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es una reencarnación de la Roma republicana porque nuestros fundadores no querían un rey, sino que querían que fuera como la república de Roma. No puedes ir a Nueva York sin darte cuenta de que está cubierta de edificios romanos. Así que mi intención era escribir una epopeya romana ambientada en una Nueva York contemporánea que copia la antigua Roma”.

A lo largo de los años, Francis Ford Coppola llevó a cabo diversas lecturas de guion con distintos actores. En 2007 estuvo a punto de abandonar el proyecto por falta de apoyo para su desarrollo; pero su cumpleaños 80, seguido de la pandemia, le dieron un nuevo impulso al director, y para agosto de 2021 ya estaba en conversaciones formales con los actores y comenzando el casting.

“Mi primer objetivo siempre es hacer una película con todo el corazón, así que empecé a darme cuenta de que trataría sobre el amor y la lealtad en todos los aspectos de la vida humana. Megalópolis se hacía eco de estos sentimientos, en los que el amor se expresaba en una complejidad casi cristalina, nuestro planeta en peligro y nuestra familia humana casi en un acto de suicidio, hasta convertirse en una película muy optimista que tiene fe en que el ser humano posee el genio para curar cualquier problema que se nos ponga en frente”, comenta el director.

Posterior a su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Megalópolis tendrá su estreno comercial en salas de cine de todo México el jueves 24 de octubre a través de Cinépolis Distribución.

Sobre el Premio a la Excelencia Artística

El Premio a la Excelencia Artística del Festival Internacional de Cine de Morelia fue entregado por primera vez en 2018 al realizador mexicano Alfonso Cuarón y lo han recibido, desde entonces, reconocidas personalidades de la cinematografía como Robert Redford, Claire Denis, Alejandro G. Iñárritu, Willem Dafoe y Jodie Foster.