Festival Cuórum de cine LGBT da a conocer su cartel oficial

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2024.- Del 6 al 9 de noviembre, Cuórum Morelia celebra su novena edición con un mensaje claro: lo diverso no es la excepción, es un hábito que debemos cultivar. El cartel oficial, diseñado por Fabrizio Moguel bajo el concepto de “Habituar la Grieta”, nos invita a reflexionar sobre las fisuras que abren paso a la inclusión y visibilidad de narrativas LGBT+.



“La grieta es un espacio de ruptura, resistencia, pero también de creación. El cartel no es solo una imagen, es una propuesta estética que refleja la esencia de Cuórum: una grieta que no destruye, sino que expande horizontes”, apuntó Fabrizio. Aquí, la diversidad no es un tema, es el pilar de todo lo que somos.



Durante tres días, Cuórum presentará cine que desafía convenciones, con historias como la de Kenya Cuevas, que habitan esas grietas donde la resistencia se convierte en arte. Este festival no es solo para quienes ya conocen estos temas, sino para quienes quieran hacer de la grieta su espacio, para quienes deseen ver, sentir y habituarse a lo diferente.



El cine no solo cuenta historias, también explora lo estético. Cuórum lo celebra en toda su diversidad de formas y estilos, cada pequeña ruptura es un avance.