Emite convocatoria Muestra Internacional de Cortometraje Contemporáneo 5C para su VII Edición

Morelia, Michoacán, a 22 de junio de 2024.- La Muestra Internacional de Cortometraje Contemporáneo 5C convoca a cineastas a participar en su 7ª edición.



La Muestra 5C es organizada por un Comité integrado por el Colectivo “Perros de Guerra”, Solaris Producciones y Consultoría y Desarrollo “Huella Digital”, con el objeto de ofrecer una ventana alternativa de exhibición a los realizadores audiovisuales, generar aproximaciones a un público más amplio y proponer la multidisciplina para la construcción de redes.



Detalles de la convocatoria



La expresión artística a través de la imagen en movimiento se presenta hoy como un soporte relevante para la creación, la comunicación, la investigación y la experimentación. Existen infinidad de posibilidades en las que se propicia la innovación, la ruptura de sistemas y, sobre todo, la libertad de creación.



Como parte de las actividades de exhibición, formación y producción que se fomentan a través de colectivos artísticos y culturales, se hace la Convocatoria, que tiene por objeto crear relaciones entre los realizadores, y llevar a cabo la presentación de cortometrajes realizados por artistas dentro del Programa de selección en “Espacio Solaris”, contribuyendo de esta manera al reconocimiento, difusión, fomento e incentivo de estas prácticas como medio esencial de la cultura.



Podrán participar de acuerdo con las siguientes BASES:



PRIMERA. - DE LOS PARTICIPANTES

• Podrán participar todos los realizadores mexicanos y extranjeros, quienes deberán inscribir sus cortometrajes para su consideración y posterior selección por parte de un jurado especializado, en coordinación con el Comité organizador de la Muestra 5C, para ser incluidos dentro del Programa de selección. Así mismo, los cortometrajes seleccionados para esta 7ª edición, itinerarán a distintos espacios culturales de Morelia, al interior del estado de Michoacán, circuitos tanto nacionales como internacionales, en alianza con la Red Michoacana de Festivales de Cine, secretaria de cultura municipal de Morelia, festivales nacionales e internacionales aliados, Canal 22, CineMX, cineteca nacional, y distribuidoras cinematográficas autorizadas.



• Podrán participar todos aquellos autores que hayan realizado sus cortometrajes en cualquier parte del mundo.

Segunda. - De los cortometrajes

• Podrán participar todos aquellos cortometrajes realizados a través de cualquier técnica o formato de grabación de cine y/o video, tema, intención creativa (narrativa, experimental, etc.) con una duración máxima de 15 minutos y que atiendan preferentemente a narrativas audiovisuales contemporáneas, en alguna de las tres categorías de participación:



• Ficción

• Animación

• Documental



• Los cortometrajes deberán haber sido realizados durante los últimos tres años y hasta la fecha actual (2021 – 2024).



Tercera. - De los requisitos



• Para el registro del proyecto, los participantes deberán inscribir su proyecto a través correo electrónico: muestra5cortometraje@gmail.com la siguiente información:



• Carta de autorización para itinerancia en espacios alternativos de exhibición sin fines de lucro, salas de cine, plataformas digitales gratuitas, medios de comunicación, universidades y Cineteca nacional de México.



• Ficha técnica

• Datos completos del director, breve semblanza e información de contacto.

• Sinopsis del cortometraje

• Stills / fotos

• Poster del cortometraje y tres fotografías a 300 dpi

• Enlace de descarga con contraseña

• Carta de autorización para exhibición en todos los espacios alternativos y formales sin fines de lucro, salas de cine, plataformas digitales, medios de comunicación, universidades y Cineteca Nacional de México.



Cuarta. - De las fechas



• La fecha de entrega de material será a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta el, miércoles 31 de julio a las 18:00 horas. Para mayores informes acerca del registro de trabajos, los interesados pueden enviar un correo a: muestra5cortometraje@gmail.com



Quinta. - Del procedimiento de selección



• Se seleccionarán diez cortometrajes, los cuales participarán en las actividades del Programa de selección. Las y los seleccionados deberán comprometerse a participar en todas las actividades y, en la medida de lo posible, asistir a los eventos que conforman el programa.



• Se informará directamente a los realizadores de los cortos seleccionados y se publicarán los resultados en prensa y en las diferentes redes sociales de la Muestra 5C.

• Se seleccionarán 3 cortometrajes de cada categoría y una mención honorífica que integrarán el programa de selección de la 7ª edición de la Muestra 5C. El primer lugar de cada categoría recibirá la estatuilla “Diosa de las Artes”, del escultor Marco López Prado y la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos mexicanos). Los tres seleccionados de cada categoría y la mención honorífica recibirán un reconocimiento de participación y se entregarán constancias a los 10 cortometrajes seleccionados, en la ceremonia de premiación que se realizará en “Espacio Solaris” de la ciudad de Morelia, Michoacán.

• No podrán participar aquellos trabajos inscritos o que hayan participado en ediciones anteriores de la MUESTRA 5C.

• Todos los trabajos seleccionados serán considerados parte del Programa de selección de la 7ª edición de la Muestra 5C y serán exhibidos, del 19 al 23 de agosto en Espacio Solaris, ubicado en: Avenida Madero poniente 398, esquina con Galeana (planta alta), Centro histórico. Morelia, Michoacán, México.



Sexta. - Del jurado

• Un jurado conformado por organizaciones aliadas y especialistas, será el encargado de evaluar las propuestas y seleccionar a los cortometrajes participantes. El fallo del jurado será inapelable.



Séptima. - De la premiación

• La ceremonia de premiación se llevará a cabo el jueves 15 de agosto del presente año, en la sala de cine de Espacio Solaris de la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde también se proyectarán los tres primeros lugares.



Octava. - De los imprevistos

• Cualquier caso no considerado en la presente Convocatoria, adicionales e imprevistos será resuelto en acuerdo con el Comité organizador de la Muestra 5C.