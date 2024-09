El FICM da a conocer la programación de su 22ª edición

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2024.- En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), y Daniela Michel, fundadora y directora general, revelaron la programación de la 22ª edición del FICM, la cual se llevará a cabo del 18 al 27 de octubre de 2024.

Este 22º FICM, presentado por Mapfre, se desarrollará en funciones presenciales en Morelia, en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez; así como en Pátzcuaro en el Teatro Emperador Caltzontzin; y en funciones virtuales gratuitas a través de nuestrocine.mx, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

SELECCIÓN OFICIAL

La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia son las secciones en competencia de Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. Este año la participación será de 52 cortometrajes, 14 largometrajes documentales, 18 obras michoacanas y 9 largometrajes de ficción de cineastas de distintos estados de la República Mexicana.

Es importante recordar que, en el caso de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como en el de largometraje documental, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar.

Este año, la Sección de Largometraje Mexicano está conformada por:

• Chicharras, de Luna Marán

• La cocina, de Alonso Ruizpalacios

• Un cuento de pescadores, de Edgar Nito

• El hijo de su padre, de Aarón Fernández

• Hombres íntegros, de Alejandro Andrade Pease

• Lázaro de noche, de Nicolás Pereda

• La raya, de Yolanda Cruz

• Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero

• Violentas mariposas, de Adolfo Dávila.

JURADO

En esta 22ª edición, el jurado de la Sección de Largometraje Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia será presidido por el extraordinario realizador y guionista ganador del Oscar Alexander Payne, y conformado por la gran actriz Liv Tyler; y Ira Sachs, reconocido cineasta estadounidense. El jurado de la Sección de Documental Mexicano estará integrado por Mary Bell, productora escocesa ganadora del Oscar; Cristian Calónico, destacado realizador mexicano; y Doris Metz, reconocida documentalista alemana. La Sección de Cortometraje Mexicano tendrá un jurado conformado por Esther Brejon, miembro del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes; Fernando Eimbcke, reconocido realizador mexicano; y César Díaz, cineasta belga-guatemalteco ganador de la Cámara de Oro en Cannes. Por último, el jurado de la Sección Michoacana lo integrarán Armando Casas, actual presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; Itzel Martínez del Cañizo, directora general de Ambulante; y Jorge Magaña, fundador y director de Shorts México.

PELÍCULA DE INAUGURACIÓN

Gracias al apoyo de Zima Entertainment, la película Emilia Pérez, de Jacques Audiard, se proyectará en la Ceremonia de Inauguración de nuestra 22ª edición, evento que se llevará a cabo la noche del 18 de octubre en Morelia con la presencia del aclamado director francés, y las extraordinarias actrices Karla Sofía Gascón y Adriana Paz, y el actor Edgar Ramírez.

GRAN GALA

Con el apoyo de Netflix, eL 22º FICM presentará, en una Gran Gala, la película Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto, con la presencia del director y parte del elenco.

ESTRENOS NACIONALES

Este año, entre los estrenos mexicanos contaremos con:

Ficción

• Bem y yo, de Leopoldo Aguilar

• Gizmo, de Everardo Felipe

• Mesa de regalos, de Noé Santillán-López

• Las mutaciones, de Jorge Ramírez-Suárez

• Párvulos, de Isaac Ezban

• Pérdida total, de Enrique Begné

• Turno nocturno, de Rigoberto Castañeda

Documental

• Las Amazonas de Yaxunah, de Alfonso Algara

• Los chavales de Morelia, de Miguel Ángel Olivares

• Flamingos, de Lorenzo Hagerman

• Las hijas del maguey, de Francisca Siza

FUNCIONES ESPECIALES

Ficción

• Bajo la tierra, de Pablo Guillen

• Los motivos de la selva, de Antonio Turok

• El ombligo de la luna, de Sara António, Ezequiel Garibay, Julia Grupińska, Bokang Koatja, Tian Westraad

• Corina, de Úrsula Barba

• Matando Cabos, de Alejandro Lozano, que celebra en el 22º FICM su 20 aniversario

Documental

• Canal 22 presenta: Llerenas. Música del Corasón (Homenaje a Eduardo Llerenas)

• SMRT presenta por su 40 aniversario: Somos la Resistencia: Historias del Autogobierno en Michoacán

• Los sueños y los días en Cuba, de Jimena Perzabal Losada

• Ziuta travesías, de Carolina Kerlow

FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Cada año, el Foro de los Pueblos Indígenas presenta algunas funciones especiales además de la selección de trabajos de realizadores de pueblos originarios que forman parte de las distintas secciones del FICM. Este año, de manera especial presentaremos las siguientes películas:

• Bila Burba, de Duiren Wagua (Guna, Panamá)

• Soleils Atikamekw, de Chloe Leriche (Atikamekw, Canadá)

II LABORATORIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS PARA CINEASTAS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA LATINA

Gracias al generoso apoyo del Programa Ibermedia, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), SODEC, la Delegación de Quebec en México, la organización independiente Cultural Survival, el Fondo para la Equidad Creativa de Netflix y la Embajada de Estados Unidos en México, llevaremos a cabo el II Laboratorio de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de América Latina, en el que participarán 20 realizadores provenientes de distintos países y etnias del continente.

HOMENAJE A ISMAEL RODRÍGUEZ

Con el invaluable apoyo de Fundación Televisa, Filmoteca UNAM, la Cineteca Nacional, América Móvil y Olympusat, el 22 º FICM rendirá un homenaje al gran realizador mexicano Ismael Rodríguez, con un programa de funciones especiales de:

• ¡Qué lindo es Michoacán! (1941)

• Los tres García (1947)

• Nosotros los pobres (1947)

• Dos tipos de cuidado (1953)

• La Cucaracha (1959)

• Los hermanos del Hierro (1961)

Además del homenaje, el 22º FICM, en colaboración con Fundación Televisa, presentará la exposición fotográfica Ismael Rodríguez, un cineasta ¡A.T.M.! en el Centro de Morelia.

CLÁSICOS RESTAURADOS

• María Candelaria (1944), de Emilio Fernández

• Profundo carmesí (1996), de Arturo Ripstein

• The Wind (1928), de Victor Sjöström

IMPULSO MORELIA 10

Impulso Morelia, que en esta edición celebra sus primeros 10 años, es el resultado natural del esfuerzo del FICM por fortalecer la reflexión y el intercambio de ideas sobre el quehacer cinematográfico, así como por impulsar la proyección internacional del talento mexicano. Programadores de importantes festivales nacionales e internacionales, productores, distribuidores y agentes de ventas serán invitados para participar activamente en Impulso Morelia 10. Este año, el panel estará compuesto por Anne Delseth, programadora de Visions du Réel, el Festival de Marrakech, y el Festival de Ulaanbaatar; Cédric Succivalli, crítico de cine y programador de Giornate degli Autori del Festival de Cine de Venecia y del Red Sea

International Film Festival; Karel Och, Director artístico del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary; Marie-Pierre Macia, destacada y antigua directora de la Quincena de Realizadores de Cannes; Nicolás Celis, reconocido productor y fundador de Pimienta Films; y Rosalie Varda, directora de Ciné-Tamaris, que distribuye las películas de Agnès Varda y Jacques Demy.

QUEER PALM LAB

Gracias al apoyo de la Embajada de Francia en México, al Ministerio de Cultura de Francia, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y al Instituto Francés de América Latina (IFAL), la residencia de escritura de la segunda edición del Queer Palm Lab se desarrollará en Morelia, en el marco del 22º FICM. El Queer Palm Lab es una iniciativa de mentoría a cineastas que están trabajando en su primer proyecto de largometraje, con temática y/o personajes queer.

LA SEMANA DE LA CRÍTICA DEL FESTIVAL DE CINE DE CANNES

Como ya es tradición, figurará estelarmente la presentación de películas de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2024:

• Baby, de Marcelo Caetano

• Blue Sun Palace, de Constance Tsang

• Julie Keeps Quiet, de Leonardo Van Dijl

• Locust, de KEFF

• La mer au Loin, de Saïd Hamich

• La Pampa, de Antoine Chevrollier

• The Brink of Dreams, de Nada Riyadh y Ayman El Amir

• Simon de la montaña, de Federico Luis, ganadora del Gran Premio de la Crítica.

ESTRENOS INTERNACIONALES

Este año, entre los estrenos internacionales, contaremos con: A Different Man, de Aaron Schimberg; The Apprentice, de Ali Abbasi; Armand, de Halfdan Ullmann Tøndel; A Sudden Glimpse to Deeper Things, de Mark Cousins; Averroès & Rosa Parks, de Nicolas Philibert; The Brutalist, de Brady Corbet; Conclave, de Edward Berger; Ernest Cole: Lost and Found, de Raoul Peck; Three Kilometers to the End of the World, de Emanuel Pârvu; La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia; y como ya es costumbre, presentaremos la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes, ganada este año por Anora, de Sean Baker.

Documental

• Black Box Diaries, de Shiori Ito

• Gaucho, Gaucho, de Michael Dweck, Gregory Kershaw

• Jacques Demy: The Pink and the Black, de Florence Platarets

• The Last Journey, de Filip Hammar, Fredrik Wikingsson

• Marilú - rencontre avec une femme remarquable, de Sandrine Dumas

• Petra Kelly-Act Now!, de Doris Metz

• Super/Man: The Christopher Reeve Story, de Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

• Vino la noche, de Paolo Tizón

• Zinzindurrunkarratz, de Oskar Alegria

Ficción

• 1 Hijo & 1 Padre, de Andrés Ramírez Pulido

• 1992, de Ariel Vromen

• A Real Pain, de Jesse Eisenberg

• A Traveler's Needs, de Hong Sangsoo

• An Almost Christmas Story, de David Lowery

• Anna (AKA Words of War), de James Strong

• All Dirt Roads Taste of Salt, de Raven Jackson

• All We Imagine As Light, de Payal Kapadia

• El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga

• Babygirl, de Halina Reijn

• Butterfly Tale, de Sophie Roy, Jean-François Pouliot

• Coup de chance, de Woody Allen

• Flow, de Gints Zilbalodis

• Grand Tour, de Miguel Gomes

• Hola Frida!, de Karine Vézina, André Kadi

• El Jockey, de Luis Ortega

• Malta, de Natalia Santa

• Mexico 86, de César Díaz

• Mi tía Gilma, de Alexandra Henao

• Mistura, de Ricardo de Montreuil

• Les meutes, de Kamal Lazraq

• Nightbitch, de Marielle Heller

• On Becoming a Guinea Fowl, de Rungano Nyoni

• Pimpinero: Blood and Oil, de Andrés Baiz

• La prisonnière de Bordeaux, de Patricia Mazuy

• Rendez-vous avec Pol Pot, de Rithy Panh

• Skincare, de Austin Peters

• The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof

• Tesis sobre una domesticación, de Javier Van de Couter

• To a Land Unknown, de Mahdi Fleifel

• Xoftex, de Noaz Deshe

• Young Hearts, de Anthony Schatteman

FUNCIONES ESPECIALES INTERNACIONALES

• The Bride (2021), de Yang Tiandong

• Manifesto (2024), de Jesse Lerner

• Igualada (2024), de Juan Mejia Botero

MEXICO IMAGINARIO

Bajo la curaduría de Imogen Sara Smith, presentaremos el programa México Imaginario, que incluye:

• The Breaking Point (1949), de Michael Curtiz

• Border Incident (1949), de Anthony Mann

• The Hitch-Hiker (1953), de Ida Lupino

• Across the Bridge (1957), de Ken Annikin

• Buchanan Rides Alone (1958), de Budd Boetticher.

PROGRAMA ALAIN TANNER

Gracias al invaluable apoyo y colaboración de Les Films du Camélia, presentaremos un programa especial del brillante realizador suizo Alain Tanner, que incluye:

• Charles, mort ou vif (1969)

• La salamandre (1971)

• Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 (1976).

PROGRAMA DE CINE CHECO

En colaboración con Karel Och y el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, presentaremos un programa de cine checo, incluyendo:

• I’m Not Everything I Want to Be (2024), de Klára Tasovská

• March to May (2024), de Martin Pavol Repka

• Waves (2024), de Jiří Mádl

PROGRAMA MK2

Asimismo, celebraremos los 50 años de la legendaria productora y distribuidora francesa mk2 con un programa especial, que incluye:

• Tirez sur le pianiste (1960), de François Truffaut

• Les parapluies (1964), de Cherbourg de Jacques Demy

• Quatre nuits d’un rêveur (1971), de Robert Bresson

• Sans toit ni loi (Vagabond) (1985), de Agnès Varda

• Les amants du Pont-Neuf (1991), de Leos Carax

• La fleur du mal (2003), de Claude Chabrol

PROGRAMA POWELL & PRESSBURGER

Bajo la curaduría del crítico inglés Nick James, este año se exhibirá un programa dedicado a los destacados realizadores británicos Michael Powell y Emeric Pressburger, que incluirá:

• Contraband (1940), de Michael Powell

• I Know Where I’m Going (1945), de Emeric Pressburger y Michael Powell

• Black Narcissus (1947), de Emeric Pressburger y Michael Powell

• The Red Shoes (1948), de Emeric Pressburger y Michael Powell

• Made in England: The Films of Powell & Pressburger, de David Hinton (2024).

HOMENAJE A LAURENT CANTET

Este año rendiremos homenaje al recién fallecido Laurent Cantet, extraordinario cineasta francés y entrañable amigo del festival, con la exhibición de su ya clásico Entre les murs, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2008, y Tous à la manif (1994).

HOMENAJE A ARTURO CASTELÁN

Asimismo, rendiremos homenaje a nuestro gran amigo Arturo Castelán, fundador del mítico Festival MIX e incansable promotor de la diversidad.

INVITADOS ESPECIALES

En esta edición, tenemos el privilegio de contar entre nuestros invitados especiales al realizador francés Léos Carax, quien regresa a Morelia para presentar su nuevo trabajo C'est pas moi, así como el estreno mundial de la cinta restaurada de Les amants du Pont-Neuf (1991).

El legendario realizador James Ivory también nos acompaña de nuevo en el FICM, en esta ocasión para presentar el documental Merchant Ivory, de Stephen Soucy, y su película Howard´s End (1992).

La aclamada realizadora estadounidense Ava DuVernay presentará su premiada película Origin.

Los miembros del jurado del 22º FICM, Alexander Payne, Liv Tyler igualmente presentarán funciones especiales en el marco del festival. Ira Sachs presentará sus películas Keep the Lights On (2012) y Passages (2023).

Asimismo, tendremos el privilegio de contar con la presencia de: Celina Murga, que presentará El aroma del pasto recién cortado; Javier Van de Couter, que presentará Tesis sobre una domesticación; Dominique Marchais, que presentará La Rivière, cinta ganadora del Premio Jean Vigo; Michael Dweck y Gregory Kershaw, que presentarán el documental Gaucho, Gaucho; Karine Vézina y André Kadi, que presentarán el estreno mundial de Hola Frida!; Luis Ortega, que presentará El Jockey; Luis Gerardo Méndez, que presentara Skincare, de Austin Peters; Ricardo de Montreuil, que presentará Mistura; Ariel Vromen, que presentará 1992; y César Díaz, que presentará México 86.

ACREDITACIÓN #FICM2024

En esta edición, todos los asistentes al FICM, integrantes de la industria cinematográfica y acompañantes, cinéfilas, cinéfilos, y amigas y amigos del festival podrán adquirir la Acreditación #FICM2024, que les permitirá canjear 6 u 11 boletos y acceso a la fila de último minuto, para funciones de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. La Acreditación #FICM2024 estará disponible para su compra a partir del 30 de septiembre en el sitio y en la app de Cinépolis. Es importante que descarguen la última versión de la aplicación para poder realizar la compra. Próximamente podrán encontrar los enlaces, consultar los detalles y el resto de los beneficios en nuestro sitio moreliafilmfest.com.