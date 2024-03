Doña Inés, ofrece deliciosos platillos en el Encuentro de Cocineras Tradicionales

Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2024.- Desde que tenía 7 años de edad, doña María Inés se involucró en la cocina, hoy es una cocinera tradicional que deleita a quien prueba su comida, razón por la que se mostró muy contenta de participar en el 19 Encuentro de Cocineras Tradicionales.

Preparando atole de pinole, doña María Inés cuenta que esa bebida se elabora con maíz colorado, el cual se desgrana, tuesta y muele, para llegar al pinole.

Originaria de Santa Fé de La Laguna, en el municipio de Quiroga, la cocinera tradicional recuerda que su pasión por la cocina surgió desde muy pequeñita, cuando vio cómo su abuelita resolvió el hecho de que no había para comer ese día; sin embargo la señora no se preocupó del todo, pues tostó unos charales que tenía y los sirvió con la llamada ensalada purhépecha, y sus nietos ya tuvieron qué comer ese día.

“En la cocina tradicional uno no tiene previsto todos los ingredientes, ni el tiempo de cocción, luego les digo a mis comensales que me digan que tienen ganas de comer y yo les preparo lo que me pidan”, dice con orgullo la señora que viste prendas tradicionales y porta un bonito mandil azul.

Entre lo que cocina doña María está el pozole, churipo, corundas, mole de guajolote, atoles, chiles rellenos, arroz, tortillas de maíz azul entre otras delicias.