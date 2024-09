Documental “La Montaña”, de Diego Enrique Osorno será estrenado en cines el 5 de septiembre

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2024.- Diego Enrique Osorno, una de las miradas más destacadas del documental mexicano, se hace presente en la agenda nacional con su reciente trabajo de larga duración “La Montaña”.

Producido por Detective, Exile Content Studio y Expansión Films, se trata de un proyecto que explora la realidad contemporánea del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a través de siete de sus integrantes, casi 30 años después de su levantamiento en armas.

Rodado durante 52 días en 2021, este viaje documental de 93 minutos es el testigo audiovisual del trayecto que emprendió una delegación del EZLN a bordo del Stahlratte, un barco centenario. Temerarios, pero con rumbo fijo, el Escuadrón 4-2-1 integrado por cuatro mujeres, dos hombres y una persona no binaria, extendieron la invitación al periodista de investigación y director, Diego Enrique Osorno.

De tal forma, este documental con narraciones a viva voz de Ofelia Medina y del Subcomandante Marcos, no sólo presenta un desafío a la perspectiva colonialista tradicional, sino que la reconstruye al invertir su sentido, de manera física al tener como meta la llegada a Europa y de forma ideológica, al plantear el acercamiento de la cultura indígena con la resistencia cultural europea.

Un viaje en alta mar repleto de reflexiones sobre la autonomía, la toma de decisiones, el capitalismo, el neoliberalismo y una resistencia que ha logrado sobrevivir a lo largo de diversas generaciones. Ayer fueron sus papás o abuelos; hoy son Lupita, Carolina, Ximena, Yuli, Felipe, Bernal y Marijose los que portan un pasamontaña y enfrentan el día día bajo el estandarte zapatista; para que mañana y en adelante, sean nuevas generaciones.

Entre puestas de sol, lluvias inesperadas o puertos desconocidos, la tripulación de La Montaña, principalmente conformada por una mezcla de nacionalidades, va de un lado del mundo al otro mientras debaten sobre alternativas de no-guerra, las costumbres de la formación militar y un recuento histórico sobre la vida como miembro del EZLN.

Esta es la historia de una montaña rebelde, una que se mueve, que no conoce fronteras y que logró saltar al agua en busca de la libertad. Diego Enrique Osorno acompaña a este grupo multigeneracional del EZLN en el inicio de una travesía que contempla llegar a los cinco continentes para intentar evidenciar un principio básico: no vivimos en mundos diferentes, sólo vivimos bajo miradas distintas. Súmate a la tripulación y no te pierdas el estreno en cine de La Montaña a partir del próximo jueves 5 de septiembre.