Conoce todos los detalles de las próximas actividades del programa “Septiembre de Escritoras Mexicanas en Traspatio”

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2024.- La librería independiente “El Traspatio”, con sede en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, seguirá reuniendo a las más destacadas plumas de la literatura mexicana en sus instalaciones, como parte de su programa de este mes titulado “Septiembre de Escritoras Mexicanas en Traspatio”.

Los próximos fines de semana el programa contará con la presencia de las autoras Ethel Krauze y Libia Brenda, así como de invitadas especiales que participarán en dinámicas, la mayoría de ellas gratuitas, centradas en la literatura, la ciencia ficción y la expresión creativa para el disfrute de las y los michoacanos.

La primera de estas actividades se realizará el 13 de septiembre a las 18:30 horas con la charla “Historias que vienen de otro futuro”, un diálogo donde la escritora mexicana Libia Brenda invita al público a conocer más sobre la ciencia ficción que se escribe en México y Latinoamérica, y de los géneros especulativos como un terreno de libertad en los que la imaginación puede dejarse llevar y encontrar nuevas posibilidades de creación.

Durante la tarde del sábado 14 de septiembre en punto de las 18:30 horas, Libia Brenda, acompañada de la también escritora Yuri Bautista, presentará el libro “De qué silencio vienes”. Esta historia gira alrededor de dos ejes: el tiempo y la memoria, a través de los cuales una prosa cuidadosa nos adentra a conocer diez cuentos en los que sus personajes se embarcarán en un viaje de recuerdos propios o compartidos hacia lo desconocido.

“De qué silencio vienes”, es uno de los más recientes libros de esta escritora, que también se ha desempeñado como editora del proyecto Odo Ediciones y traductora. A lo largo de su carrera ha colaborado con diversos proyectos independientes de ciencia ficción y literatura de imaginación. Además, ha participado en dos proyectos que recibieron una nominación al Premio Hugo y fue parte de la Fellowship Climate Imagination, del Center for Science and the Imagination de la Universidad Estatal de Arizona.

Luego de las fiestas patrias, el 20 y 21 de septiembre la reconocida autora y académica Ethel Krauze estará a cargo de dos eventos especiales en “El Traspatio”. En la primera fecha a las 19 horas, hará la presentación de los libros “Oscura Punta” y “Samovar”, en compañía de la Doctora Adriana Sáenza y la Maestra Sandra Aguilera.

“Oscura Punta” es una obra poética que narra el origen del desarraigo, la dominación masculina y la opresión, pero también da cuenta de la fuerza y la precisión que la poesía puede dar para construir por medio de un lenguaje propio nuevas historias, que sirvan como herramientas de cambio contra dicha opresión.

Por su parte, “Samovar” transporta a sus lectoras y lectores a un soleado departamento de la Ciudad de México donde habitan tres ancianas: la bobe Anna, la tutta Lena y Modesta, todas ellas sobrevivientes de lo imposible. Sus historias llenas de recuerdos y aprendizajes son una invitación a pasear por una Rusia previa a la Segunda Guerra Mundial y por un México de antaño lleno de posibilidades.

Asimismo, el sábado 22 de septiembre desde las 11 horas, Krauze impartirá el taller “Escribir desde la ventana”, un espacio dirigido a las personas que tienen la necesidad y la sensibilidad para explorar las posibilidades de la escritura para el autoconocimiento y la expresión creativa. El taller tendrá un costo de $600.00 mxn (seiscientos pesos mexicanos) y sus inscripciones se realizarán en el correo: [email protected].

Cabe destacar que Ethel Krauze posee una amplia trayectoria en el mundo de la palabra escrita, tiene más de cincuenta obras publicadas en los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo. Ha recibido un amplio reconocimiento nacional e internacional y ha sido galardonada, antologada y traducida a diversos idiomas. También se ha destacado en la academia y construido una plataforma teórica y didáctica de la creación literaria que ha vertido en su obra ensayística.

Conoce todos los detalles de la visita de estas grandes escritoras a la librería “El Traspatio” en sus redes sociales. En Facebook puedes encontrarla como: El traspatio; en Instagram como: traspatiolibreriamorelia; y, en la plataforma X como: @traspatio_el.